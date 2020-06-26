https://ria.ru/20200626/1573509492.html
В Кремле прокомментировали реакцию Японии на геологоразведку у Курил
Россия имеет право проводить на своей территории любые исследования, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя представление японских... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T12:51
2020-06-26T12:51
ёсихидэ суга
охотское море
дмитрий песков
москва
япония
политика
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https://ria.ru/20200626/1573493780.html
Иван Иванов
Коронавирус усугубил японцам проблемы с мозгами.
25
SuppOdin
Москва ранее уведомила Токио о работах на территории между Сахалином, Камчаткой и Курильскими островами, которые продлятся три месяца. А зачем уведомлять кого-то о работе нп своей территории.
24
4
охотское море
москва
япония
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/156011/76/1560117699_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_79d66eccb9b7fa467b2a9e530a7230d2.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ёсихидэ суга, охотское море, дмитрий песков, москва, япония, политика