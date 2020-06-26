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В Кремле прокомментировали реакцию Японии на геологоразведку у Курил
Россия имеет право проводить на своей территории любые исследования, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя представление японских... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T12:51
ёсихидэ суга
охотское море
дмитрий песков
москва
япония
политика
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Коронавирус усугубил японцам проблемы с мозгами.
25
Москва ранее уведомила Токио о работах на территории между Сахалином, Камчаткой и Курильскими островами, которые продлятся три месяца. А зачем уведомлять кого-то о работе нп своей территории.
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4
охотское море
москва
япония
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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РИА Новости
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ёсихидэ суга, охотское море, дмитрий песков, москва, япония, политика

В Кремле прокомментировали реакцию Японии на геологоразведку у Курил

12:51 26.06.2020
18537
© РИА Новости / Антон ДенисовКурильские острова
Курильские острова
© РИА Новости / Антон Денисов
Курильские острова. Архивное фото
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Россия имеет право проводить на своей территории любые исследования, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя представление японских властей в адрес РФ в связи с проведением геолого-разведочных работ в Охотском море.
Ранее генсек японского правительства Ёсихидэ Суга заявил, что Япония сделала представление России в связи с проведением геолого-разведочных работ в Охотском море, в том числе в районе островов Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи. Москва ранее уведомила Токио о работах на территории между Сахалином, Камчаткой и Курильскими островами, которые продлятся три месяца.
Остров Итуруп
06:44
Япония сделала России представление из-за геологоразведки у Курил
"В данном случае Россия имеет абсолютно суверенное право на своей территории осуществлять любые виды исследований", - сказало Песков журналистам.
20231023
Обсудить 4
Ёсихидэ СугаОхотское мореДмитрий ПесковМоскваЯпонияПолитика
Популярные комментарии
Коронавирус усугубил японцам проблемы с мозгами.
26 июня, 13:24
Иван Иванов
2400001
Москва ранее уведомила Токио о работах на территории между Сахалином, Камчаткой и Курильскими островами, которые продлятся три месяца. А зачем уведомлять кого-то о работе нп своей территории.
26 июня, 14:02
SSuppOdin
2111001
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