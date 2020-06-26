В Кремле знают мнения деятелей культуры по делу Серебренникова

"Общественного напряжения мы не чувствуем. Мы чувствуем, что очень многие деятели культуры высказывают свое мнение. В отличие от них мы не можем высказывать свое мнение по судебным делам, мы не имеем на это право. Но все мнения, которые высказывают деятели культуры, мы хорошо знаем, мы с ними знакомы, и мы их учитываем", - сказал Песков.