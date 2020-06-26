https://ria.ru/20200626/1573509465.html
В Кремле знают мнения деятелей культуры по делу Серебренникова
Мнение деятелей культуры по делу "Седьмой студии" в Кремле знают, но свое не имеют права высказывать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T12:51
2020-06-26T12:51
дело кирилла серебренникова
седьмая студия
дело "седьмой студии"
кирилл серебренников
дмитрий песков
происшествия
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https://ria.ru/20200626/1573507278.html
3
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дело кирилла серебренникова, седьмая студия, дело "седьмой студии", кирилл серебренников, дмитрий песков, происшествия