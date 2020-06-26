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В Кремле знают мнения деятелей культуры по делу Серебренникова
Мнение деятелей культуры по делу "Седьмой студии" в Кремле знают, но свое не имеют права высказывать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T12:51
дело кирилла серебренникова
седьмая студия
дело "седьмой студии"
кирилл серебренников
дмитрий песков
происшествия
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дело кирилла серебренникова, седьмая студия, дело "седьмой студии", кирилл серебренников, дмитрий песков, происшествия

В Кремле знают мнения деятелей культуры по делу Серебренникова

12:51 26.06.2020
2000
© РИА Новости / Илья ПиталевРежиссер Кирилл Серебренников перед заседанием по делу "Седьмой студии" в Мещанском суде Москвы
Режиссер Кирилл Серебренников перед заседанием по делу Седьмой студии в Мещанском суде Москвы
© РИА Новости / Илья Питалев
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Мнение деятелей культуры по делу "Седьмой студии" в Кремле знают, но свое не имеют права высказывать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Общественного напряжения мы не чувствуем. Мы чувствуем, что очень многие деятели культуры высказывают свое мнение. В отличие от них мы не можем высказывать свое мнение по судебным делам, мы не имеем на это право. Но все мнения, которые высказывают деятели культуры, мы хорошо знаем, мы с ними знакомы, и мы их учитываем", - сказал Песков.
Он отметил, что в Кремле не готовятся к возможным акциям, которые могут быть в случае обвинительного приговора фигурантам дела.
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Дело Кирилла СеребренниковаСедьмая студияДело "Седьмой студии"Кирилл СеребренниковДмитрий ПесковПроисшествия
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