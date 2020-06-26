https://ria.ru/20200626/1573509349.html
В Кремле готовы передать в ЦИК конкретику о нарушениях на голосовании
В Кремле не готовы воспринимать обезличенную информацию о принуждении к голосованию, конкретику о нарушениях готовы ретранслировать в ЦИК, поскольку это... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T12:49
2020-06-26T12:52
владимир путин
голосование по поправкам в конституцию
дмитрий песков
политика
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https://ria.ru/20200626/1573509292.html
1
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/1a/1573501587_0:255:3186:2048_1400x0_80_0_0_67db3f1baa3b8041e946345c21b403ea.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, дмитрий песков, политика