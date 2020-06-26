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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200626/1573509349.html
В Кремле готовы передать в ЦИК конкретику о нарушениях на голосовании
В Кремле не готовы воспринимать обезличенную информацию о принуждении к голосованию, конкретику о нарушениях готовы ретранслировать в ЦИК, поскольку это... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T12:52
владимир путин
голосование по поправкам в конституцию
дмитрий песков
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/1a/1573501587_0:255:3186:2048_1400x0_80_0_0_67db3f1baa3b8041e946345c21b403ea.jpg
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РИА Новости
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владимир путин, дмитрий песков, политика

В Кремле готовы передать в ЦИК конкретику о нарушениях на голосовании

12:49 26.06.2020 (обновлено: 12:52 26.06.2020)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЖенщина во время голосования по вопросу принятия поправок в Конституцию РФ на избирательном участке в Москве
Женщина во время голосования по вопросу принятия поправок в Конституцию РФ на избирательном участке в Москве
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Женщина во время голосования по вопросу принятия поправок в Конституцию РФ на избирательном участке в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. В Кремле не готовы воспринимать обезличенную информацию о принуждении к голосованию, конкретику о нарушениях готовы ретранслировать в ЦИК, поскольку это неприемлемо, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Вы, наверное, слышали вчерашние слова (президента РФ Владимира) Путина о том, что не нужны никакие приписки, что главное - это полная легитимность, главное - это чистота поддержки граждан, чистота голосования", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как в Кремле могут прокомментировать сообщения из различных источников о якобы принуждению к голосованию.
"Обезличенную информацию воспринимать не готовы. Конкретную информацию готовы воспринимать, готовы ретранслировать в Центризбирком, потому что, конечно, подобное является неприемлемым", - добавил он.
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