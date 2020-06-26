В Кремле оценили интерес россиян к голосованию по поправкам

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Кремль не делает выводов из первых результатов по явке на голосование по поправкам в конституцию, однако очевидно, что интерес большой, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Из первых результатов выводов не делаем. Очевидно, что интерес к голосованию большой. Но выводы делать еще рано, подождите, только началось", - сказал Песков на вопрос журналистов о том, какие выводы в Кремле сделали из первых результатов по явке на голосование.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля. Принять участие в дистанционном формате голосования смогут жители двух пилотных регионов - Москвы и Нижегородской области. Электронное голосование проходит в период с 25 по 30 июня.