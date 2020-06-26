В Кремле оценили интерес россиян к голосованию по поправкам

"Из первых результатов выводов не делаем. Очевидно, что интерес к голосованию большой. Но выводы делать еще рано, подождите, только началось", - сказал Песков на вопрос журналистов о том, какие выводы в Кремле сделали из первых результатов по явке на голосование.