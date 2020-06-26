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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200626/1573509321.html
В Кремле оценили интерес россиян к голосованию по поправкам
Кремль не делает выводов из первых результатов по явке на голосование по поправкам в конституцию, однако очевидно, что интерес большой, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T12:49
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
дмитрий песков
владимир путин
москва
нижегородская область
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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конституция рф, дмитрий песков, владимир путин, москва, нижегородская область, политика

В Кремле оценили интерес россиян к голосованию по поправкам

12:49 26.06.2020
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Александр Вильф
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Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Кремль не делает выводов из первых результатов по явке на голосование по поправкам в конституцию, однако очевидно, что интерес большой, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Из первых результатов выводов не делаем. Очевидно, что интерес к голосованию большой. Но выводы делать еще рано, подождите, только началось", - сказал Песков на вопрос журналистов о том, какие выводы в Кремле сделали из первых результатов по явке на голосование.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля. Принять участие в дистанционном формате голосования смогут жители двух пилотных регионов - Москвы и Нижегородской области. Электронное голосование проходит в период с 25 по 30 июня.
Фасад здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России
Вчера, 17:15Голосование по поправкам в Конституцию
ЦИК оперативно реагирует на сообщения о нарушениях при голосовании
12101020
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Голосование по поправкам в КонституциюКонституция РФДмитрий ПесковВладимир ПутинМоскваНижегородская областьПолитика
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