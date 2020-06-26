В Кремле заявили о большом количестве фейков по поводу голосования

"К сожалению, больше поводов воспринимать это как неправду. Но даже если это так, собственно, все форматы голосования, которые доступны для граждан, они все известны в ЦИК. Поэтому эти вопросы можно задать в ЦИК и там вам ответят. На лавочке — не лавочке, здесь главное — соответствует это закону или не соответствует. Понимаете, ведь когда приходят в квартиру к гражданину, предлагают ему голосовать, чем это отличается от лавочки?" — пояснил Песков.