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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200626/1573509292.html
В Кремле заявили о большом количестве фейков по поводу голосования
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что количество фейков по поводу голосования по поправкам к Конституции "просто зашкаливает". РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T13:41
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
дмитрий песков
владивосток
общество
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Ничего удивительного. Даже взять РИА. Тут круглосуточно, на профессиональной основе, трудятся иностранные гастарбайтеры за деньги. Очернить Россию. их образ жизни. Зря стараетесь.
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Подмена темы на фейковую - любимый приём фейкомётов.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
конституция рф, дмитрий песков, владивосток, общество

В Кремле заявили о большом количестве фейков по поводу голосования

12:49 26.06.2020 (обновлено: 13:41 26.06.2020)
8599
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкЖенщина принимает участие в голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ на избирательном участке №1503 в Новосибирске
Женщина принимает участие в голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ на избирательном участке №1503 в Новосибирске
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что количество фейков по поводу голосования по поправкам к Конституции "просто зашкаливает".
Так он отреагировал на просьбу журналистов прокомментировать сообщение, что во Владивостоке избирательный участок организовали в багажнике автомобиля.
Голосование по поправкам в Конституцию. День второй
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Владимир Жириновский опустил бюллетень на участке 2714 в одной из московских школ. На голосование лидер ЛДПР принес экземпляр Конституции с собственными пометками.

Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ
1 из 13

Владимир Жириновский опустил бюллетень на участке 2714 в одной из московских школ. На голосование лидер ЛДПР принес экземпляр Конституции с собственными пометками.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Всего в Москве работает более 3,6 тысячи избирательных участков.

Жители на избирательном участке в Москве, где проходит голосование по вопросу принятия поправок в Конституцию РФ
2 из 13

Всего в Москве работает более 3,6 тысячи избирательных участков.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Кроме того, столица выступает одним из двух пилотных регионов, где проходит электронное голосование.

Голосование по вопросу принятия поправок в Конституцию РФ на избирательном участке в Москве
3 из 13

Кроме того, столица выступает одним из двух пилотных регионов, где проходит электронное голосование.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

По данным оперативного штаба, жители пилотных регионов активно голосуют онлайн.

Избирательный участок в Москве, где проходит голосование по вопросу принятия поправок в Конституцию РФ
4 из 13

По данным оперативного штаба, жители пилотных регионов активно голосуют онлайн.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

К 10:20 по московскому времени явка на электронное голосование превысила 50 процентов.

Женщина во время голосования по вопросу принятия поправок в Конституцию РФ на избирательном участке в Москве
5 из 13

К 10:20 по московскому времени явка на электронное голосование превысила 50 процентов.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Дистанционное электронное голосование проходит с 25 июня по 30 июня.

Мужчина во время голосования по вопросу принятия поправок в Конституцию РФ на избирательном участке в Москве
6 из 13

Дистанционное электронное голосование проходит с 25 июня по 30 июня.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Экземпляр Основного закона в руках лидера ЛДПР Владимира Жириновского.

Брошюра с текстом Конституции РФ в руках лидера ЛДПР Владимира Жириновского во время голосования по вопросу принятия поправок в Конституцию РФ
7 из 13

Экземпляр Основного закона в руках лидера ЛДПР Владимира Жириновского.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Голосование по вопросу принятия поправок в Конституцию на избирательном участке в Москве.

Женщина во время голосования по вопросу принятия поправок в Конституцию РФ на избирательном участке в Москве
8 из 13

Голосование по вопросу принятия поправок в Конституцию на избирательном участке в Москве.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

Екатеринбург — один из тех городов, где организовали мобильные избирательные пункты.

Мобильный избирательный пункт во дворе жилого дома в Екатеринбурге, где проходит голосование по вопросу принятия поправок в Конституцию РФ
9 из 13

Екатеринбург — один из тех городов, где организовали мобильные избирательные пункты.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

Чтобы проголосовать, не нужно уходить далеко от дома.

Женщина во время голосования по вопросу принятия поправок в Конституцию РФ на мобильном избирательном пункте во дворе жилого дома в Екатеринбурге
10 из 13

Чтобы проголосовать, не нужно уходить далеко от дома.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

Мобильный избирательный пункт во дворе жилого дома в Екатеринбурге.

Мобильный избирательный пункт во дворе жилого дома в Екатеринбурге, где проходит голосование по вопросу принятия поправок в Конституцию РФ
11 из 13

Мобильный избирательный пункт во дворе жилого дома в Екатеринбурге.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

Голосование организовано с соблюдением санитарных норм.

Мобильный избирательный пункт во дворе жилого дома в Екатеринбурге, где проходит голосование по вопросу принятия поправок в Конституцию РФ
12 из 13

Голосование организовано с соблюдением санитарных норм.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

А Казани проголосовать по поправкам можно, пока едешь на работу.

Мужчина принимает участие в голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ в Казани
13 из 13

А Казани проголосовать по поправкам можно, пока едешь на работу.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
1 из 13

Владимир Жириновский опустил бюллетень на участке 2714 в одной из московских школ. На голосование лидер ЛДПР принес экземпляр Конституции с собственными пометками.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
2 из 13

Всего в Москве работает более 3,6 тысячи избирательных участков.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
3 из 13

Кроме того, столица выступает одним из двух пилотных регионов, где проходит электронное голосование.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
4 из 13

По данным оперативного штаба, жители пилотных регионов активно голосуют онлайн.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
5 из 13

К 10:20 по московскому времени явка на электронное голосование превысила 50 процентов.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
6 из 13

Дистанционное электронное голосование проходит с 25 июня по 30 июня.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
7 из 13

Экземпляр Основного закона в руках лидера ЛДПР Владимира Жириновского.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
8 из 13

Голосование по вопросу принятия поправок в Конституцию на избирательном участке в Москве.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
9 из 13

Екатеринбург — один из тех городов, где организовали мобильные избирательные пункты.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
10 из 13

Чтобы проголосовать, не нужно уходить далеко от дома.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
11 из 13

Мобильный избирательный пункт во дворе жилого дома в Екатеринбурге.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
12 из 13

Голосование организовано с соблюдением санитарных норм.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
13 из 13

А Казани проголосовать по поправкам можно, пока едешь на работу.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Представитель Кремля уточнил, что эту информацию надо проверить, если она подтвердится, нужно будет обратиться в избирательную комиссию.
"Есть организации, которые заинтересованы в чистоте голосования. Нужно выяснить, является ли это запрещенным форматом организации голосования по закону. И третье — это никоим образом, даже если предположить, что это так, это же не является принуждением", — добавил Песков.
Он призвал корректно "расставлять все нюансы".
Как уточнил пресс-секретарь, он не уверен в том, что сообщения о голосовании на лавочках во дворах правдивы.

"К сожалению, больше поводов воспринимать это как неправду. Но даже если это так, собственно, все форматы голосования, которые доступны для граждан, они все известны в ЦИК. Поэтому эти вопросы можно задать в ЦИК и там вам ответят. На лавочке — не лавочке, здесь главное — соответствует это закону или не соответствует. Понимаете, ведь когда приходят в квартиру к гражданину, предлагают ему голосовать, чем это отличается от лавочки?" — пояснил Песков.

Ранее в соцсетях распространилось видео, на котором иномарка стоит у подъезда, у нее открыт багажник, рядом находится стол, стоит женщина с бейджем, которая подтверждает, что у нее можно проголосовать. На машине приклеена табличка "УИК 838". Власти Приморья сообщили, что жители многоквартирного дома объединились и "заказали" избирательную комиссию к себе на дом — пункт для голосования является выездным, а не постоянным.
Общероссийское голосование по поправкам к Конституции первоначально назначили на 22 апреля, но затем перенесли из-за пандемии коронавируса. Граждане могут отдать свой голос с 25 июня по 1 июля.
Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова
13:01Голосование по поправкам в Конституцию
Памфилова призвала контролировать голосование на придомовых территориях
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Голосование по поправкам в КонституциюКонституция РФДмитрий ПесковВладивостокОбщество
Популярные комментарии
Ничего удивительного. Даже взять РИА. Тут круглосуточно, на профессиональной основе, трудятся иностранные гастарбайтеры за деньги. Очернить Россию. их образ жизни. Зря стараетесь.
26 июня, 13:11
ОИОлег Инкогнито
77600233
Подмена темы на фейковую - любимый приём фейкомётов.
26 июня, 13:16
ОИОлег Инкогнито
55200114
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