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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200626/1573509105.html
Данные о нарушениях на голосовании должны проверить в ЦИК, заявил Песков
Вся информация, касающаяся нарушений на голосовании, должна быть проверена в ЦИК, абстрактные публикации в Кремле воспринимать не готовы, заявил пресс-секретарь РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T13:08
голосование по поправкам в конституцию
дмитрий песков
политика
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https://ria.ru/20200626/1573509292.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дмитрий песков, политика

Данные о нарушениях на голосовании должны проверить в ЦИК, заявил Песков

12:46 26.06.2020 (обновлено: 13:08 26.06.2020)
92
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЖенщина голосует по одобрению внесения поправок в Конституцию РФ на избирательном участке на Курском вокзале в Москве. Голосование продлится с 25 июня по 1 июля
Женщина голосует по одобрению внесения поправок в Конституцию РФ на избирательном участке на Курском вокзале в Москве. Голосование продлится с 25 июня по 1 июля
© РИА Новости / Илья Питалев
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Женщина голосует по одобрению внесения поправок в Конституцию РФ на избирательном участке на Курском вокзале в Москве. Голосование продлится с 25 июня по 1 июля. Архивное фото
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Вся информация, касающаяся нарушений на голосовании, должна быть проверена в ЦИК, абстрактные публикации в Кремле воспринимать не готовы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Женщина принимает участие в голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ на избирательном участке №1503 в Новосибирске
12:49Голосование по поправкам в Конституцию
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