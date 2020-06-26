Полиция Австралии провела обыски в доме депутата штата

По данным издания, обыски были проведены в рамках расследования Национальной службы безопасности и разведки (ASIO) о предполагаемом влиянии китайского правительства на австралийского политика. Помимо обыска, правоохранительные органы также провели допрос депутата в его офисе.

Ранее Моррисон заявил, что австралийские организации и компании, в том числе правительственные ведомства, стали объектами широкомасштабной кибератаки, за которой стоит иностранное государство. Он также заявил, что правительство не будет публично идентифицировать государство, которое несет ответственность за кибератаку. Премьер также сказал, что власти пока не могут установить, какая именно информация интересует хакеров. Как сообщил телеканал ABC со ссылкой на источники в федеральных правительственных учреждениях, в причастности к кибератакам власти Австралии подозревают Китай.