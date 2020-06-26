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Полиция Австралии провела обыски в доме депутата штата
Полиция Австралии провела обыски в доме и офисе депутата парламента австралийского штата Новый Южный Уэльс лейбориста Шакета Маселмейна в связи с его... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T12:45
скотт моррисон
китай
австралия
в мире
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скотт моррисон, китай, австралия, в мире

Полиция Австралии провела обыски в доме депутата штата

12:45 26.06.2020
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© Flickr / Rusty StewartПолиция Австралии
Полиция Австралии
© Flickr / Rusty Stewart
Полиция Австралии. Архивное фото
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Полиция Австралии провела обыски в доме и офисе депутата парламента австралийского штата Новый Южный Уэльс лейбориста Шакета Маселмейна в связи с его предполагаемыми связями с Коммунистической партией Китая, сообщает газета Sydney Morning Herald.
По данным издания, обыски были проведены в рамках расследования Национальной службы безопасности и разведки (ASIO) о предполагаемом влиянии китайского правительства на австралийского политика. Помимо обыска, правоохранительные органы также провели допрос депутата в его офисе.
Вид австралийского города Сидней
19 июня, 11:03
Власти Австралии подозревают Китай в причастности к кибератакам
Премьер-министр страны Скотт Моррисон называл расследование обвинений о влиянии правительства КНР на действующего депутата штата "чрезвычайно серьезными". По его словам, спецслужбы доложили ему об этом в четверг вечером. После сообщений об обысках лидер Австралийской лейбористской партии в штате Джоди Маккей заявила, что Маселмейн временно отстранен от партии.
Ранее Моррисон заявил, что австралийские организации и компании, в том числе правительственные ведомства, стали объектами широкомасштабной кибератаки, за которой стоит иностранное государство. Он также заявил, что правительство не будет публично идентифицировать государство, которое несет ответственность за кибератаку. Премьер также сказал, что власти пока не могут установить, какая именно информация интересует хакеров. Как сообщил телеканал ABC со ссылкой на источники в федеральных правительственных учреждениях, в причастности к кибератакам власти Австралии подозревают Китай.
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Скотт МоррисонКитайАвстралияВ мире
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