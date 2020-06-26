Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
https://ria.ru/20200626/1573508951.html
Россия зафиксировала три нарушения перемирия в Сирии за сутки
Россия в комиссии по фактам нарушений режима прекращения боевых действий в Сирии зафиксировала за сутки три нарушения, Турция - ни одного, сообщается в... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T12:44
война в сирии
россия
идлиб (мухафаза)
турция
сирия
алеппо
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/1c/1572103045_0:157:1276:875_1400x0_80_0_0_aa85a4d6cdad55b45588b2f394f648db.jpg
https://ria.ru/20200626/1573500673.html
россия
идлиб (мухафаза)
турция
сирия
алеппо
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/1c/1572103045_0:157:1276:875_1400x0_80_0_0_aa85a4d6cdad55b45588b2f394f648db.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1c/1572103045_0:94:1149:956_1400x0_80_0_0_00552ac4e56fe42ddcdf250d159340a2.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/1c/1572103045_0:0:956:956_1400x0_80_0_0_a2359d64c98de27de279d0eb30747956.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, идлиб (мухафаза), турция, сирия, алеппо, в мире

Россия зафиксировала три нарушения перемирия в Сирии за сутки

12:44 26.06.2020
163
© РИА Новости / Министерство обороны РоссииРоссийские и турецкие военные во время совместного патрулирования в провинции Идлиб, Сирия
Российские и турецкие военные во время совместного патрулирования в провинции Идлиб, Сирия
© РИА Новости / Министерство обороны России
Российские и турецкие военные во время совместного патрулирования в провинции Идлиб, Сирия. Архивное фото
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Россия в комиссии по фактам нарушений режима прекращения боевых действий в Сирии зафиксировала за сутки три нарушения, Турция - ни одного, сообщается в информационном бюллетене на сайте Минобороны РФ.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 3 факта открытия огня в провинциях: Алеппо – 1, Идлиб - 2. Турецкой частью представительства фактов открытия огня не зафиксировано", - говорится в тексте бюллетеня.
Отмечается, что в течение суток центром по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев были проведены две гуманитарные акции: в населенном пункте Мединет-Рхая (провинция Хасеке) выдано 440 продовольственных наборов общим весом 2,134 тонны; в населенном пункте Кафер-Бесин (провинция Алеппо) выдано 250 продовольственных наборов общим весом 1,212 тонны.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
*Террористическая организация, запрещена в России
Сирийские беженцы в лагере Рукбан
10:42Война в Сирии
В штабах России и Сирии сообщили о ситуации вокруг лагеря Рукбан
000000
Обсудить 0
Война в СирииРоссияИдлиб (мухафаза)ТурцияСирияАлеппоВ мире
Рекомендуем
Лагерь сирийских беженцев
В Сирию за сутки вернулись более 30 беженцев из-за рубежа
Полиция Австралии
Полиция Австралии провела обыски в доме депутата штата
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин
Вершинин обсудил с послом Ирана ситуацию в Сирии
Сирийские беженцы в лагере Рукбан
В штабах России и Сирии сообщили о ситуации вокруг лагеря Рукбан
Женщина голосует по одобрению внесения поправок в Конституцию РФ на избирательном участке на Курском вокзале в Москве. Голосование продлится с 25 июня по 1 июля
Данные о нарушениях на голосовании должны проверить в ЦИК, заявил Песков
Медицинские работники выходят из лаборатории в Джакарте, Индонезия
Число случаев COVID-19 в Индонезии превысило 51 тысячу
Президент РФ Владимир Путин
Путин пообщается с участниками акции "Мы вместе"
Мэр Киева Виталий Кличко на пресс-конференции в Киеве, посвященной вызову его на допрос в Государственное бюро расследований
Кличко заявил о росте числа детей в Киеве, у которых выявили COVID-19
Ликвидация последствий розлива нефтепродуктов из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском
В Норильск доставили дополнительные средства для ликвидации ЧП
Карибы
На Карибах в этом году ожидается более десяти сильных ураганов
Софья Апфельбаум перед заседанием в Мещанском суде Москвы по делу Седьмой студии
Суд признал Апфельбаум виновной в халатности по делу "Седьмой студии"
Женщина во время голосования по вопросу принятия поправок в Конституцию РФ на избирательном участке в Москве
В Кремле готовы передать в ЦИК конкретику о нарушениях на голосовании
Врач в одном из больничных отделений
ОНФ повторно проведет исследование о президентских доплатах медикам
Тест на коронавирус
В ДНР число заразившихся коронавирусом возросло до 1094
Президент РФ Владимир Путин
Путин выступит с ежегодным обращением к выпускникам 27 июня
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
23:06Юрист объяснил, почему Серебренникову дали условный срок
23:01Москалькова попросила главу ЦИК помочь Вышинскому проголосовать онлайн
22:57В Москве умерли еще двадцать пациентов с коронавирусом
22:51Минтруд не поддержал идею выплат на детей 16 и 17 лет, сообщила Кузнецова
22:45Опубликованы действующие ограничения по въезду в зарубежные страны
22:43В Сети раскрыли личность "русского агента" с протестов в США
22:40Эстония введет обязательный карантин для туристов из Люксембурга
22:38Ростуризм надеется, что справки о COVID-19 для санаториев скоро отменят
22:35В Киевской области ограничили проведение массовых мероприятий
22:30В Мехико 29 июня начнут снимать ограничения по коронавирусу
22:29В Петербурге столкнулись "Нива" и маршрутка, есть пострадавшие
22:22Мэрия Минска объяснила проблему с качеством воды в городе
22:06Вышинского удивил ответ ЮНЕСКО на запрос по притеснению Sputnik Эстония
22:02В Сербии объявили режим стихийного бедствия из-за наводнений
21:56L'Oreal уберет из описания своей косметики слова "белая" и "светлая"
21:52Ученый: атеизм стал фактически официальной идеологией современной Европы
21:44В России проведут эксперимент по внедрению цифровой образовательной среды
21:38В Ростове-на-Дону авиапассажира сняли с рейса из-за отказа надеть маску
21:27В ОАЭ более двух тысяч человек вылечили от COVID-19 стволовыми клетками
21:20МГИК не зафиксировал серьезных нарушений во второй день голосования
Лента новостейМолния