https://ria.ru/20200626/1573508951.html
Россия зафиксировала три нарушения перемирия в Сирии за сутки
Россия в комиссии по фактам нарушений режима прекращения боевых действий в Сирии зафиксировала за сутки три нарушения, Турция - ни одного, сообщается в... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T12:44
2020-06-26T12:44
война в сирии
россия
идлиб (мухафаза)
турция
сирия
алеппо
в мире
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идлиб (мухафаза)
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, идлиб (мухафаза), турция, сирия, алеппо, в мире
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости.
Россия в комиссии по фактам нарушений режима прекращения боевых действий в Сирии
зафиксировала за сутки три нарушения, Турция
- ни одного, сообщается в информационном бюллетене на сайте Минобороны РФ.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 3 факта открытия огня в провинциях: Алеппо – 1, Идлиб - 2. Турецкой частью представительства фактов открытия огня не зафиксировано", - говорится в тексте бюллетеня.
Отмечается, что в течение суток центром по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев были проведены две гуманитарные акции: в населенном пункте Мединет-Рхая (провинция Хасеке) выдано 440 продовольственных наборов общим весом 2,134 тонны; в населенном пункте Кафер-Бесин (провинция Алеппо
) выдано 250 продовольственных наборов общим весом 1,212 тонны.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
*Террористическая организация, запрещена в России