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В Приморье из-за ливней подтопило ряд дорог
Переливы дорог зафиксированы в нескольких районах Приморья из-за ливней, на четырех участках ограничен проезд, сообщил РИА Новости представитель правительства... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T12:43
шкотовский район
владивосток
артем
происшествия
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шкотовский район, владивосток, артем, происшествия

В Приморье из-за ливней подтопило ряд дорог

12:43 26.06.2020
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© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в фотобанкПриморский край
Приморский край
© РИА Новости / Игорь Онучин
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Приморский край. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 26 мая – РИА Новости. Переливы дорог зафиксированы в нескольких районах Приморья из-за ливней, на четырех участках ограничен проезд, сообщил РИА Новости представитель правительства региона.
Затяжные дожди идут в Приморье с вечера 20 июня. В пятницу осадки усилились. Синоптики распространили штормовое предупреждение из-за ливней в Приморье на 26-27 июня. Города Фокино и Артем в пятницу частично остались без света. Во Владивостоке отмечаются многочисленные подтопления дорог, на одном участке сошел сель. Придомовые участки подтоплены в Артеме, также в воде оказалась парковка аэропорта Владивостока.
Приморском крае продолжаются интенсивные осадки, часть автомобильных дорог региона подтоплены. Оперативные службы контролируют ситуацию и устраняют последствия. Переливы зафиксированы на дорогах нескольких районов. На некоторых участках с пребывающей водой уже удалось справиться", - сказал собеседник.
По его словам, ограничен проезд на 230 и 700 км автодороги Николо-Михайловка-Озерное-Бельцово-Орлиное и на 3-4 км автодороги Загорное-Краснояровка в Яковлевском районе, а также 2-3 км автодороги Лукьяновка-Новополтавка Красноармейского района.
"Также переливы зафиксированы на некоторых автодорогах в Арсеньевском и Дальнегорском городских округах, Кировском, Дальнереченском, Кавалеровском и Ольгинском районах. Проезд там не ограничен, но оперативные службы следят за ситуацией. Были переливы и в Шкотовском районе, на данный момент они уже устранены, проезд восстановлен", – добавил собеседник.
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