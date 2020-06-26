В Приморье из-за ливней подтопило ряд дорог

ВЛАДИВОСТОК, 26 мая – РИА Новости. Переливы дорог зафиксированы в нескольких районах Приморья из-за ливней, на четырех участках ограничен проезд, сообщил РИА Новости представитель правительства региона.
Затяжные дожди идут в Приморье с вечера 20 июня. В пятницу осадки усилились. Синоптики распространили штормовое предупреждение из-за ливней в Приморье на 26-27 июня. Города Фокино и Артем в пятницу частично остались без света. Во Владивостоке отмечаются многочисленные подтопления дорог, на одном участке сошел сель. Придомовые участки подтоплены в Артеме, также в воде оказалась парковка аэропорта Владивостока.
"В Приморском крае продолжаются интенсивные осадки, часть автомобильных дорог региона подтоплены. Оперативные службы контролируют ситуацию и устраняют последствия. Переливы зафиксированы на дорогах нескольких районов. На некоторых участках с пребывающей водой уже удалось справиться", - сказал собеседник.
По его словам, ограничен проезд на 230 и 700 км автодороги Николо-Михайловка-Озерное-Бельцово-Орлиное и на 3-4 км автодороги Загорное-Краснояровка в Яковлевском районе, а также 2-3 км автодороги Лукьяновка-Новополтавка Красноармейского района.
"Также переливы зафиксированы на некоторых автодорогах в Арсеньевском и Дальнегорском городских округах, Кировском, Дальнереченском, Кавалеровском и Ольгинском районах. Проезд там не ограничен, но оперативные службы следят за ситуацией. Были переливы и в Шкотовском районе, на данный момент они уже устранены, проезд восстановлен", – добавил собеседник.