Суд признал Апфельбаум виновной в халатности по делу "Седьмой студии"

Софья Апфельбаум перед заседанием в Мещанском суде Москвы по делу "Седьмой студии"

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Мещанский суд Мещанский суд Москвы переквалифицировал с мошенничества на халатность обвинение бывшей чиновнице Минкультуры Софье Апфельбаум по делу " Седьмой студии ", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Как сказано в приговоре, она не была в курсе преступных намерений других фигурантов, похитивших государственные деньги, но "совершила халатность, то есть недобросовестное отношение к своей службе".

По словам судьи, Апфельбаум была должностным лицом, в чьи полномочия входила проверка отчетов, мероприятий и выполненных работ "Седьмой студии", согласование документов и направление их в казначейство.

"Имея реальную возможность исполнить свои должностные обязанности, имея необходимую для этого квалификацию, отнеслась небрежно к своим обязанностям ... приняла документы без надлежащей проверки и контроля, что привело к причинению ущерба в размере почти 129 миллионов рублей", - сказано в приговоре.