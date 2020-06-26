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Суд признал Апфельбаум виновной в халатности по делу "Седьмой студии"
Мещанский суд Москвы переквалифицировал с мошенничества на халатность обвинение бывшей чиновнице Минкультуры Софье Апфельбаум по делу "Седьмой студии", передает РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T12:57
софья апфельбаум
седьмая студия
дело "седьмой студии"
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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РИА Новости
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софья апфельбаум, седьмая студия, дело "седьмой студии", происшествия

Суд признал Апфельбаум виновной в халатности по делу "Седьмой студии"

12:41 26.06.2020 (обновлено: 12:57 26.06.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСофья Апфельбаум перед заседанием в Мещанском суде Москвы по делу "Седьмой студии"
Софья Апфельбаум перед заседанием в Мещанском суде Москвы по делу Седьмой студии
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Мещанский суд Москвы переквалифицировал с мошенничества на халатность обвинение бывшей чиновнице Минкультуры Софье Апфельбаум по делу "Седьмой студии", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Как сказано в приговоре, она не была в курсе преступных намерений других фигурантов, похитивших государственные деньги, но "совершила халатность, то есть недобросовестное отношение к своей службе".
Люди у здания Мещанского суда в Москве, где будет оглашен приговор по делу Седьмой студии
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По словам судьи, Апфельбаум была должностным лицом, в чьи полномочия входила проверка отчетов, мероприятий и выполненных работ "Седьмой студии", согласование документов и направление их в казначейство.
"Имея реальную возможность исполнить свои должностные обязанности, имея необходимую для этого квалификацию, отнеслась небрежно к своим обязанностям ... приняла документы без надлежащей проверки и контроля, что привело к причинению ущерба в размере почти 129 миллионов рублей", - сказано в приговоре.
Софья Апфельбаум сейчас – директор Российского академического молодежного театра, а на момент описываемых событий возглавляла департамент государственной поддержки искусства и народного творчества Минкультуры России.
Режиссер Кирилл Серебренников перед заседанием по делу Седьмой студии в Мещанском суде Москвы
12:51
Суд признал ущербом по делу Серебренникова 129 миллионов рублей
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Софья АпфельбаумСедьмая студияДело "Седьмой студии"Происшествия
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