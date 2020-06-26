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Кличко заявил о росте числа детей в Киеве, у которых выявили COVID-19
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в украинской столице растет число детей, у которых выявлен коронавирус. РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T12:38
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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коронавирус covid-19, коронавирусы, воз, виталий кличко, киев, украина, в мире

Кличко заявил о росте числа детей в Киеве, у которых выявили COVID-19

12:38 26.06.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкМэр Киева Виталий Кличко на пресс-конференции в Киеве, посвященной вызову его на допрос в Государственное бюро расследований
Мэр Киева Виталий Кличко на пресс-конференции в Киеве, посвященной вызову его на допрос в Государственное бюро расследований
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 26 июн – РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в украинской столице растет число детей, у которых выявлен коронавирус.
Ранее минздрав Украины сообщил, что в стране зафиксированы 41 117 случаев COVID-19, скончались 1086 человек, 18 299 пациентов выздоровели.
"Увеличивается число детей, которые болеют коронавирусом. Только в этом месяце в Киеве заболели 139 детей", - сказал Кличко на брифинге в пятницу. Трансляция велась на сайте Киевской городской госадминистрации.
Всего за период пандемии в столице Украины заболели 377 детей, 16 находятся в больнице. Самому младшему заболевшему ребенку было всего десять дней. Больше всего, по данным Кличко, болеют дети в возрасте 10-14 лет.
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"Число жителей Киева, у которых выявили заболевание коронавирусом, (за сутки - ред.) выросло на 115, один случай летальный. Всего от коронавируса умерли 102 жителя столицы. На сегодня в нашем городе уже 4724 подтвержденных случая", - сказал Кличко. Он добавил, что из новых случаев коронавируса девять выявлены у медиков.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 9,2 миллиона случаев заражения, свыше 479 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыВОЗВиталий КличкоКиевУкраинаВ мире
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