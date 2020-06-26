Дезинфекция прошла в 6,5 тысячи лечебных и образовательных учреждений

"Продезинфицировано более 3,7 тысячи лечебных учреждений общей площадью более 3,8 миллиона квадратных метров и свыше 2,8 тысячи образовательных учреждений площадью более 5,9 миллиона квадратных метров", - сказал собеседник агентства.

По его словам, дезинфекцию также прошли свыше 16,3 тысячи объектов социального обслуживания на общей площади более 9,2 миллиона квадратных метров. Кроме того, обработано более 32,5 тысячи зданий и сооружений транспортной инфраструктуры. Площадь проведенной на них дезинфекции составляет около 6,7 миллиона квадратных метров.