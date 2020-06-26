https://ria.ru/20200626/1573508573.html
Дезинфекция прошла в 6,5 тысячи лечебных и образовательных учреждений
Специалисты МЧС России уже продезинфицировали порядка 6,5 тысячи лечебных и образовательных учреждений на территории всей страны, общая площадь санитарной... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T12:37
2020-06-26T12:37
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
общество
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости.
Специалисты МЧС
России уже продезинфицировали порядка 6,5 тысячи лечебных и образовательных учреждений на территории всей страны, общая площадь санитарной обработки достигла почти 10 миллионов квадратных метров, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе министерства.
"Продезинфицировано более 3,7 тысячи лечебных учреждений общей площадью более 3,8 миллиона квадратных метров и свыше 2,8 тысячи образовательных учреждений площадью более 5,9 миллиона квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
По его словам, дезинфекцию также прошли свыше 16,3 тысячи объектов социального обслуживания на общей площади более 9,2 миллиона квадратных метров. Кроме того, обработано более 32,5 тысячи зданий и сооружений транспортной инфраструктуры. Площадь проведенной на них дезинфекции составляет около 6,7 миллиона квадратных метров.
"Всего с апреля силами МЧС России проведена специальная санобработка более 25,8 миллиона квадратных метров социально значимых объектов по всей стране", - отметил представитель ведомства.