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Дезинфекция прошла в 6,5 тысячи лечебных и образовательных учреждений
Специалисты МЧС России уже продезинфицировали порядка 6,5 тысячи лечебных и образовательных учреждений на территории всей страны, общая площадь санитарной... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T12:37
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
общество
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353
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РИА Новости
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество

Дезинфекция прошла в 6,5 тысячи лечебных и образовательных учреждений

12:37 26.06.2020
43
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкДезинфекция
Дезинфекция
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Дезинфекция. Архивное фото
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Специалисты МЧС России уже продезинфицировали порядка 6,5 тысячи лечебных и образовательных учреждений на территории всей страны, общая площадь санитарной обработки достигла почти 10 миллионов квадратных метров, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе министерства.
"Продезинфицировано более 3,7 тысячи лечебных учреждений общей площадью более 3,8 миллиона квадратных метров и свыше 2,8 тысячи образовательных учреждений площадью более 5,9 миллиона квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
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По его словам, дезинфекцию также прошли свыше 16,3 тысячи объектов социального обслуживания на общей площади более 9,2 миллиона квадратных метров. Кроме того, обработано более 32,5 тысячи зданий и сооружений транспортной инфраструктуры. Площадь проведенной на них дезинфекции составляет около 6,7 миллиона квадратных метров.
"Всего с апреля силами МЧС России проведена специальная санобработка более 25,8 миллиона квадратных метров социально значимых объектов по всей стране", - отметил представитель ведомства.
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РоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Общество
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