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В Норильск доставили дополнительные средства для ликвидации ЧП
Дополнительные сорбирующие боновые заграждения общей длиной около 2,5 километров и 10 тонн сорбентов доставлены в Норильск транспортным самолетом Ил-76, сообщил РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T12:33
разлив дизельного топлива в норильске
ил-76
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
красноярский край
норильск
происшествия
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красноярский край
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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разлив дизельного топлива в норильске, ил-76, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), красноярский край, норильск, происшествия

В Норильск доставили дополнительные средства для ликвидации ЧП

12:33 26.06.2020
108
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС по Красноярскому краю / Перейти в фотобанкЛиквидация последствий розлива нефтепродуктов из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском
Ликвидация последствий розлива нефтепродуктов из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС по Красноярскому краю
Перейти в фотобанк
Ликвидация последствий розлива нефтепродуктов из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Дополнительные сорбирующие боновые заграждения общей длиной около 2,5 километров и 10 тонн сорбентов доставлены в Норильск транспортным самолетом Ил-76, сообщил РИА Новости в пятницу представитель экстренных служб.
"В город Норильск из подмосковного Жуковского самолетом Ил-76 доставлены 2,4 тысячи метров сорбирующих боновых заграждений и 10 тонн сорбентов", - сказал собеседник агентства.
Он напомнил, что в настоящее время на реке Амбарная установлены 89 линий боновых заграждений общей протяженностью 9 тысяч 481 метр.
Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, произошло ЧП с утечкой около 21 тысячи тонн топлива. "Норникель" считает основной причиной аварии потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами. На территории Красноярского края введен режим ЧС федерального уровня. МЧС сообщило о локализации разлившегося топлива. Было возбуждено уголовное дело по ряду статей УК РФ.
Место разлива дизельного топлива из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском
12:15
В МЧС рассказали об обработке загрязненного грунта после ЧП в Норильске
010002
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Разлив дизельного топлива в НорильскеИл-76МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Красноярский крайНорильскПроисшествия
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