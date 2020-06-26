https://ria.ru/20200626/1573508408.html
В Норильск доставили дополнительные средства для ликвидации ЧП
Дополнительные сорбирующие боновые заграждения общей длиной около 2,5 километров и 10 тонн сорбентов доставлены в Норильск транспортным самолетом Ил-76, сообщил РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T12:33
2020-06-26T12:33
разлив дизельного топлива в норильске
ил-76
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
красноярский край
норильск
происшествия
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https://ria.ru/20200626/1573507253.html
красноярский край
норильск
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
разлив дизельного топлива в норильске, ил-76, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), красноярский край, норильск, происшествия