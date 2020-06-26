В Норильск доставили дополнительные средства для ликвидации ЧП

"В город Норильск из подмосковного Жуковского самолетом Ил-76 доставлены 2,4 тысячи метров сорбирующих боновых заграждений и 10 тонн сорбентов", - сказал собеседник агентства.

Он напомнил, что в настоящее время на реке Амбарная установлены 89 линий боновых заграждений общей протяженностью 9 тысяч 481 метр.