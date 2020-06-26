https://ria.ru/20200626/1573508326.html
Во Владимирской области умерли четыре пациента с коронавирусом
Количество летальных случаев среди пациентов с коронавирусной инфекцией во Владимирской области выросло за сутки с 55 до 59, сообщила администрация региона. РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T12:33
2020-06-26T12:33
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
владимирская область
общество
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https://ria.ru/20200626/1573497582.html
владимирская область
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, владимирская область, общество