Во Владимирской области умерли четыре пациента с коронавирусом

Лаборант держит в руках пробирки с биоматериалом для тестирования на коронавирусную инфекцию. Архивное фото

Лаборант держит в руках пробирки с биоматериалом для тестирования на коронавирусную инфекцию

ВОРОНЕЖ, 26 июн - РИА Новости. Количество летальных случаев среди пациентов с Количество летальных случаев среди пациентов с коронавирусной инфекцией во Владимирской области выросло за сутки с 55 до 59, сообщила администрация региона.

По данным на 8 июня, во Владимирской области умерли 30 пациентов с коронавирусной инфекцией. К 24 июня их количество достигло 55. На следующий день летальных случаев зафиксировано не было.

"За период наблюдения в области отмечено 59 летальных случаев. Выздоровели в регионе 2473 пациента с новой коронавирусной инфекцией, в том числе за 25 июня – 61 человек", - говорится в сообщении.

Всего на территории Владимирской области зарегистрированы 4160 случаев COVID-19, среди них 51 - за последние сутки.