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Во Владимирской области умерли четыре пациента с коронавирусом
Количество летальных случаев среди пациентов с коронавирусной инфекцией во Владимирской области выросло за сутки с 55 до 59, сообщила администрация региона. РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T12:33
распространение нового коронавируса
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владимирская область
общество
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, владимирская область, общество

Во Владимирской области умерли четыре пациента с коронавирусом

12:33 26.06.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЛаборант держит в руках пробирки с биоматериалом для тестирования на коронавирусную инфекцию
Лаборант держит в руках пробирки с биоматериалом для тестирования на коронавирусную инфекцию
© РИА Новости / Илья Питалев
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Лаборант держит в руках пробирки с биоматериалом для тестирования на коронавирусную инфекцию. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 26 июн - РИА Новости. Количество летальных случаев среди пациентов с коронавирусной инфекцией во Владимирской области выросло за сутки с 55 до 59, сообщила администрация региона.
По данным на 8 июня, во Владимирской области умерли 30 пациентов с коронавирусной инфекцией. К 24 июня их количество достигло 55. На следующий день летальных случаев зафиксировано не было.
Медицинский работник в красной зоне госпиталя COVID-19 на базе НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского
09:55Распространение нового коронавируса
Во Владимирской области число выявленных случаев COVID-19 выросло до 4160
"За период наблюдения в области отмечено 59 летальных случаев. Выздоровели в регионе 2473 пациента с новой коронавирусной инфекцией, в том числе за 25 июня – 61 человек", - говорится в сообщении.
Всего на территории Владимирской области зарегистрированы 4160 случаев COVID-19, среди них 51 - за последние сутки.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Владимирская областьОбщество
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