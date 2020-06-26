Лукашенко поручил чиновникам "зацепиться на рынках"

По его словам, руководству правительства, Национального банка поставлена железная задача - все, что есть, бросить в производство, чтобы зацепиться на рынках. "Вот и вся реформа. Не до жиру сейчас. Мы очень "вмонтированы" в международные производственные цепочки, экспортоориентированная страна", - сказал Лукашенко.