https://ria.ru/20200626/1573508229.html
Лукашенко поручил чиновникам "зацепиться на рынках"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что нынешние кризисные явления в мире нужно расценивать как "время возможностей", и поручил чиновникам... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T12:30
2020-06-26T12:30
солигорск
александр лукашенко
минская область
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
солигорск, александр лукашенко, минская область, белоруссия, в мире
МИНСК, 26 июн – РИА Новости.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
заявил, что нынешние кризисные явления в мире нужно расценивать как "время возможностей", и поручил чиновникам "зацепиться" на новых рынках, напомнив, что сейчас "не до жиру".
"Расслабляться ни в коем случае нельзя. Кризис - это не только беда, но и время возможностей. Мы должны вот это сложное время использовать так, чтобы вскочить куда-то в открывшиеся новые рынки и зацепиться там. Не зацепимся - будет очень тяжело. Чего бы нам ни стоило, нам надо рвать вперед", - заявил белорусский лидер в пятницу в Солигорске
на встрече с активом Минской области
. Президента цитирует официальный сайт
.
По его словам, руководству правительства, Национального банка поставлена железная задача - все, что есть, бросить в производство, чтобы зацепиться на рынках. "Вот и вся реформа. Не до жиру сейчас. Мы очень "вмонтированы" в международные производственные цепочки, экспортоориентированная страна", - сказал Лукашенко.
Глава государства подчеркнул, что "надо в этот период ничего не разрушить, спасти наше государство, экономику, защитить людей и хотя бы на 5% продвинуться вперед". "Сделаем это - пятилетку проживем спокойно, мирно, без всяких потрясений. Это для нас сегодня главное", - резюмировал Лукашенко.