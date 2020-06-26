https://ria.ru/20200626/1573508104.html
Число случаев COVID-19 в Индонезии превысило 51 тысячу
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Индонезии превысило 51 тысячу, сообщает министерство здравоохранения страны. РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T12:27
2020-06-26T12:27
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
индонезия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/12/1573142470_0:265:3072:1993_1400x0_80_0_0_93a0fd8cc21fc2da72b00deab2aeaafe.jpg
https://ria.ru/20200625/1573437581.html
индонезия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/12/1573142470_0:265:3072:1993_1400x0_80_0_0_93a0fd8cc21fc2da72b00deab2aeaafe.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/12/1573142470_39:0:2770:2048_1400x0_80_0_0_e5a651347d9ecceb2845c8a0ae571e26.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/12/1573142470_300:0:2348:2048_1400x0_80_0_0_4d1d3a6aafb6acb99f4b1028b8ccd78b.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, индонезия, в мире