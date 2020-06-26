Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200626/1573508104.html
Число случаев COVID-19 в Индонезии превысило 51 тысячу
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Индонезии превысило 51 тысячу, сообщает министерство здравоохранения страны. РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T12:27
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
индонезия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/12/1573142470_0:265:3072:1993_1400x0_80_0_0_93a0fd8cc21fc2da72b00deab2aeaafe.jpg
https://ria.ru/20200625/1573437581.html
индонезия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/12/1573142470_0:265:3072:1993_1400x0_80_0_0_93a0fd8cc21fc2da72b00deab2aeaafe.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/12/1573142470_39:0:2770:2048_1400x0_80_0_0_e5a651347d9ecceb2845c8a0ae571e26.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/12/1573142470_300:0:2348:2048_1400x0_80_0_0_4d1d3a6aafb6acb99f4b1028b8ccd78b.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, индонезия, в мире

Число случаев COVID-19 в Индонезии превысило 51 тысячу

12:27 26.06.2020
86
© AP Photo / Achmad IbrahimМедицинские работники выходят из лаборатории в Джакарте, Индонезия
Медицинские работники выходят из лаборатории в Джакарте, Индонезия
© AP Photo / Achmad Ibrahim
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Индонезии превысило 51 тысячу, сообщает министерство здравоохранения страны.
Суточный прирост составил 1240 случаев, таким образом, за все время коронавирусом заразились 51 427 человек. Накануне сообщалось об 1178 заразившихся.
С начала вспышки коронавируса в Индонезии скончались 2683 человека, уже выздоровели 21 333 заболевших.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Девушка надевает защитную маску
Вчера, 04:54Распространение нового коронавируса
Врач рассказал о неожиданном эффекте масочного режима
010000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоИндонезияВ мире
Рекомендуем
Санта-Фе-де-Богота
МВД Колумбии закрыло штаб-квартиру в Боготе из-за COVID-19
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко поручил чиновникам "зацепиться на рынках"
Мэр Киева Виталий Кличко на пресс-конференции в Киеве, посвященной вызову его на допрос в Государственное бюро расследований
Кличко заявил о росте числа детей в Киеве, у которых выявили COVID-19
Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова
Кузнецова рассказала о снижении детской наркозависимости в России
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин
Вершинин обсудил с послом Ирана ситуацию в Сирии
Ликвидация последствий розлива нефтепродуктов из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском
В Норильск доставили дополнительные средства для ликвидации ЧП
Дезинфекция
Дезинфекция прошла в 6,5 тысячи лечебных и образовательных учреждений
Тегеран
В Иране за сутки выявили около 2,6 тысячи новых случаев коронавируса
Тест на коронавирус
В ДНР число заразившихся коронавирусом возросло до 1094
Российские и турецкие военные во время совместного патрулирования в провинции Идлиб, Сирия
Россия зафиксировала три нарушения перемирия в Сирии за сутки
Машина скорой помощи в Польше
В Польше число излечившихся от коронавируса превысило 19 тысяч
Лаборант держит в руках пробирки с биоматериалом для тестирования на коронавирусную инфекцию
Во Владимирской области умерли четыре пациента с коронавирусом
Площадь Независимости в Киеве
На рынке в Киеве зафиксировали вспышку коронавируса
Место разлива дизельного топлива из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском
В МЧС рассказали об обработке загрязненного грунта после ЧП в Норильске
Машины на дороге в Москве
В Москве почти на 60 процентов снизилась концентрация загрязнений
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
23:01Москалькова попросила главу ЦИК помочь Вышинскому проголосовать онлайн
22:57В Москве умерли еще двадцать пациентов с коронавирусом
22:51Минтруд не поддержал идею выплат на детей 16 и 17 лет, сообщила Кузнецова
22:45Опубликованы действующие ограничения по въезду в зарубежные страны
22:43В Сети раскрыли личность "русского агента" с протестов в США
22:40Эстония введет обязательный карантин для туристов из Люксембурга
22:38Ростуризм надеется, что справки о COVID-19 для санаториев скоро отменят
22:35В Киевской области ограничили проведение массовых мероприятий
22:30В Мехико 29 июня начнут снимать ограничения по коронавирусу
22:29В Петербурге столкнулись "Нива" и маршрутка, есть пострадавшие
22:22Мэрия Минска объяснила проблему с качеством воды в городе
22:06Вышинского удивил ответ ЮНЕСКО на запрос по притеснению Sputnik Эстония
22:02В Сербии объявили режим стихийного бедствия из-за наводнений
21:56L'Oreal уберет из описания своей косметики слова "белая" и "светлая"
21:52Ученый: атеизм стал фактически официальной идеологией современной Европы
21:44В России проведут эксперимент по внедрению цифровой образовательной среды
21:38В Ростове-на-Дону авиапассажира сняли с рейса из-за отказа надеть маску
21:27В ОАЭ более двух тысяч человек вылечили от COVID-19 стволовыми клетками
21:20МГИК не зафиксировал серьезных нарушений во второй день голосования
21:17Су-30 подняли для перехвата самолетов-разведчиков США над Черным морем
Лента новостейМолния