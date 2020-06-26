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Правительство перенесло введение новых правил тюнинга автомобилей
Правительство перенесло на 1 февраля 2021 года вступление в силу новых правил автотюнинга. РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T12:51
россия
авто
общество
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РИА Новости
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353
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РИА Новости
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60
россия, авто, общество

Правительство перенесло введение новых правил тюнинга автомобилей

12:23 26.06.2020 (обновлено: 12:51 26.06.2020)
11555
© Fotolia / ikonoklast_hhПоклейка автомобильной пленки
Поклейка автомобильной пленки
© Fotolia / ikonoklast_hh
Поклейка автомобильной пленки. Архивное фото
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Правительство перенесло на 1 февраля 2021 года вступление в силу новых правил автотюнинга.
Изначально они должны были начать действовать 1 июля.
По новым правилам автовладельцы должны будут получить в ГИБДД разрешение на внесение изменений в конструкцию машины и свидетельство о соответствии требованиям безопасности.
Для этого нужно будет подать заявление и предъявить заключение предварительной технической экспертизы от испытательной лаборатории.
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После переделки автовладелец вновь должен будет приехать в ГИБДД, чтобы получить свидетельство. Для этого нужно будет предъявить сам автомобиль, заявление, протокол проверки безопасности конструкции и документы об оплате пошлины.
Если на машину установили газовое оборудование, понадобится декларация от производителя работ.
Основанием для отказа в разрешении на тюнинг может стать подделка документов, уничтожение идентификационного номера автомобиля, увеличение разрешенной максимальной массы машины, замена запчастей на непредусмотренные для этой модели и установка грузоподъемного оборудования.
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