Правительство перенесло введение новых правил тюнинга автомобилей

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Правительство перенесло на 1 февраля 2021 года вступление в силу новых правил автотюнинга.

Изначально они должны были начать действовать 1 июля.

По новым правилам автовладельцы должны будут получить в ГИБДД разрешение на внесение изменений в конструкцию машины и свидетельство о соответствии требованиям безопасности.

Для этого нужно будет подать заявление и предъявить заключение предварительной технической экспертизы от испытательной лаборатории.

После переделки автовладелец вновь должен будет приехать в ГИБДД, чтобы получить свидетельство. Для этого нужно будет предъявить сам автомобиль, заявление, протокол проверки безопасности конструкции и документы об оплате пошлины.

Если на машину установили газовое оборудование, понадобится декларация от производителя работ.