https://ria.ru/20200626/1573507820.html
Правительство перенесло введение новых правил тюнинга автомобилей
Правительство перенесло на 1 февраля 2021 года вступление в силу новых правил автотюнинга. РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T12:23
2020-06-26T12:51
россия
авто
общество
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РИА Новости
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россия, авто, общество
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Правительство
перенесло на 1 февраля 2021 года вступление в силу новых правил автотюнинга.
Изначально они должны были начать действовать 1 июля.
По новым правилам автовладельцы должны будут получить в ГИБДД
разрешение на внесение изменений в конструкцию машины и свидетельство о соответствии требованиям безопасности.
Для этого нужно будет подать заявление и предъявить заключение предварительной технической экспертизы от испытательной лаборатории.
После переделки автовладелец вновь должен будет приехать в ГИБДД, чтобы получить свидетельство. Для этого нужно будет предъявить сам автомобиль, заявление, протокол проверки безопасности конструкции и документы об оплате пошлины.
Если на машину установили газовое оборудование, понадобится декларация от производителя работ.
Основанием для отказа в разрешении на тюнинг может стать подделка документов, уничтожение идентификационного номера автомобиля, увеличение разрешенной максимальной массы машины, замена запчастей на непредусмотренные для этой модели и установка грузоподъемного оборудования.