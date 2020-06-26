Источник выбросов в атмосферу ликвидировали в подмосковных Химках

"В ходе административного расследования установлено, что компания допустила сразу несколько нарушений природоохранного законодательства: не провела инвентаризацию источников выбросов, не подала заявку на внесение в реестр предприятия, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, не произвело паспортизацию отходов. В котельной также сжигались отходы, что также является нарушением природоохранного законодательства", - говорится в сообщении.