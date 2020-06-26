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Источник выбросов в атмосферу ликвидировали в подмосковных Химках
Инспекторы экологического надзора Московской области оштрафовали на 520 тысяч рублей АО "Служба механизации" за многочисленные жалобы жителей городского округа... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T12:22
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РИА Новости
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353
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московская область (подмосковье), общество

Источник выбросов в атмосферу ликвидировали в подмосковных Химках

12:22 26.06.2020
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© Фото : UR3IRSВъезд в г.Химки со стороны Москвы
Въезд в г.Химки со стороны Москвы
© Фото : UR3IRS
МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Инспекторы экологического надзора Московской области оштрафовали на 520 тысяч рублей АО "Служба механизации" за многочисленные жалобы жителей городского округа Химки относительно выброса дыма и сажи в окружающую среду, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Подмосковья.
"В ходе административного расследования установлено, что компания допустила сразу несколько нарушений природоохранного законодательства: не провела инвентаризацию источников выбросов, не подала заявку на внесение в реестр предприятия, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, не произвело паспортизацию отходов. В котельной также сжигались отходы, что также является нарушением природоохранного законодательства", - говорится в сообщении.
Помимо штрафа, предприятие было вынуждено демонтировать трубу, а также  перевести котельную на электропитание.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Общество
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