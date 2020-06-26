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Кузнецова рассказала о снижении детской наркозависимости в России
Наркозависимость среди детей в России за последние пять лет снизилась почти в два раза, в 2019 году выявлено чуть более 500 человек, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T12:22
анна кузнецова
наркотики
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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анна кузнецова, наркотики, общество

Кузнецова рассказала о снижении детской наркозависимости в России

12:22 26.06.2020
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© РИА Новости / Нина ЗотинаУполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова
Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова
© РИА Новости / Нина Зотина
Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова. Архивное фото
МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Наркозависимость среди детей в России за последние пять лет снизилась почти в два раза, в 2019 году выявлено чуть более 500 человек, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова, ссылаясь на данные Минздрава РФ.
Международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом ежегодно отмечается 26 июня. Дата провозглашена Генеральной Ассамблеей ООН в 1987 году.
"Сегодня наблюдается снижение числа несовершеннолетних, употребляющих психоактивные вещества. Так, например, отмечается тенденция по уменьшению количества детей с синдромом зависимости от наркотиков. За пять лет этот показатель снизился почти в 2 раза - на 44,2%: по данным Минздрава России, в 2015 выявлено 916 несовершеннолетних, а в 2019 – 511. Также отмечается снижение числа подростков 14-17 лет, совершивших преступления, связанные с незаконным сбытом наркотических, психотропных веществ, с 2017 года на 22,5% (2017 год – 2 171, 2019 год – 1 682)", - сказала Кузнецова.
Однако, по информации омбудсмена, доля подростковой преступности в сфере незаконного оборота наркотиков остается неизменной на протяжении последних трех лет и составляет порядка 2%. Тревогу вызывает рост особо тяжких преступлений в этой категории: за 3 года почти на 12%, с 535 детей в 2017 году до 589 в 2019 году, заключила омбудсмен. Кроме того, в период до пандемии коронавируса дети-участники детских общественных советов при уполномоченных в анкетировании указали вопросы зависимостей, включая наркоманию, на втором месте среди наиболее волнующих проблем.
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Борьба в комплексе

Детский омбудсмен напомнила о планах Минпросвещения РФ относительно тестирования детей с 13-летнего возраста на выявление наркотических веществ, однако, по мнению уполномоченного, профилактика зависимости несовершеннолетних не может ограничиваться лишь проведением теста в школе, эффективным может быть только комплекс мер с участием семьи, общества, школы и государства.
"Первое, на чем я хочу акцентировать внимание – это вопросы воспитания, которым, наконец, стало уделяться должное внимание. Второе – вопросы занятости несовершеннолетних, молодежь необходимо вовлекать в интересные и созидательные виды деятельности, создавать для подростков условия для самореализации, формировать у детей особое отношение к трезвому и здоровому образу жизни", - добавила Кузнецова.
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Отдельно уполномоченный отметила важность позитивного контента и создания возможностей раскрытия творческого потенциала для молодежи. Кроме того, Кузнецова предлагает изучить положительную практику субъектов РФ по предотвращению распространения и употребления подобных веществ. Так, по словам Кузнецовой, в некоторых регионах есть опыт работы социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних, пристрастившихся к употреблению наркотиков или уроки трезвости от молодых инициативных ребят.
"Ну и, конечно, сколько бы мы ни говорили о различных мерах, совершенствовании работы по предупреждению и профилактике таких явлений, как наркомания среди несовершеннолетних, самая главная мера – несмотря ни на что – ни на порой высокие темпы работы или большую занятость – не терять связь со своим ребенком. Только тогда мы сможем говорить о реальном решении этой непростой проблемы", - заключила Кузнецова.
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Анна КузнецоваНаркотикиОбщество
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