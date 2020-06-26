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Цех по производству медоборудования открылся в Подмосковье
Цех по производству настенных и потолочных медицинских консолей и клапанных систем, обеспечивающих подвод кислорода открыли на территории Особой экономической... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T12:17
новости подмосковья
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экономика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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московская область (подмосковье), экономика

Цех по производству медоборудования открылся в Подмосковье

12:17 26.06.2020
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© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкВрач держит в руках маску для искусственной вентиляции легких
Врач держит в руках маску для искусственной вентиляции легких
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
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МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Цех по производству настенных и потолочных медицинских консолей и клапанных систем, обеспечивающих подвод кислорода открыли на территории Особой экономической зоны "Дубна", говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, инноваций и науки Подмосковья.
"Производственный цех был открыт в инновационно-технологическом центре ОЭЗ "Дубна", где для резидентов уже создана вся необходимая инфраструктура. Это позволяет инвесторам максимально быстро запускать производство, что в совокупности с налоговыми льготами, действующими в зоне, повышает эффективность инвестиций. Всего свои производства в ИТЦ до конца первого квартала следующего года откроют 13 компаний, четыре из которых уже приступили к работе", - приводятся слова главы ведомства Натальи Егоровой.
По ее словам в создание инфраструктуры новой производственной площадки для выпуска медицинского оборудования резидент вложил более 80 миллионов рублей.
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