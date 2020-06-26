Цех по производству медоборудования открылся в Подмосковье

МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Цех по производству настенных и потолочных медицинских консолей и клапанных систем, обеспечивающих подвод кислорода открыли на территории Особой экономической зоны "Дубна", говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, инноваций и науки Подмосковья.
"Производственный цех был открыт в инновационно-технологическом центре ОЭЗ "Дубна", где для резидентов уже создана вся необходимая инфраструктура. Это позволяет инвесторам максимально быстро запускать производство, что в совокупности с налоговыми льготами, действующими в зоне, повышает эффективность инвестиций. Всего свои производства в ИТЦ до конца первого квартала следующего года откроют 13 компаний, четыре из которых уже приступили к работе", - приводятся слова главы ведомства Натальи Егоровой.
По ее словам в создание инфраструктуры новой производственной площадки для выпуска медицинского оборудования резидент вложил более 80 миллионов рублей.