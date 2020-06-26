Цех по производству медоборудования открылся в Подмосковье

"Производственный цех был открыт в инновационно-технологическом центре ОЭЗ "Дубна", где для резидентов уже создана вся необходимая инфраструктура. Это позволяет инвесторам максимально быстро запускать производство, что в совокупности с налоговыми льготами, действующими в зоне, повышает эффективность инвестиций. Всего свои производства в ИТЦ до конца первого квартала следующего года откроют 13 компаний, четыре из которых уже приступили к работе", - приводятся слова главы ведомства Натальи Егоровой.