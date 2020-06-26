Самарский губернатор попросил жителей региона проголосовать по поправкам

САМАРА, 26 июн - РИА Новости. Губернатор Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров обратился к жителям региона и попросил их проголосовать по поправкам в Конституцию РФ.

"Прошу вас выбрать время в любой день, прийти и проголосовать… Сделать это можно как на участке для голосования, так и дома. Каждый, кто чувствует себя частью великого народа, в эти дни должен исполнить свой гражданский долг", - сказал Азаров в видеообращении, распространенном пресс-службой правительства региона.

Губернатор напомнил, что с момента принятия действующей редакции конституции прошло почти 30 лет, за эти годы "изменилась страна, изменился весь мир". "В обновленной конституции принцип верховенства российских законов главный. Мы все осознали, что наш культурный код основан на патриотизме, вере и вековой дружбе народов. И это должно быть закреплено в основном законе", - отметил Азаров.

Глава региона также подчеркнул, что в сложный период борьбы с коронавирусом была в разы усилена социальная поддержка жителей страны. "Новые меры поддержки продолжают приниматься благодаря принципиальной позиции президента страны, благодаря тому, что наше государство социальное. И в обновленной конституции эти принципы наполняются новым содержанием, обретают конкретику, понятную каждому. В ней гарантируется, что размер оплаты труда не может быть ниже прожиточного минимума, гарантируется индексация пенсий и социальных выплат", - сказал Азаров.