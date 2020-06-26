Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200626/1573507224.html
Самарский губернатор попросил жителей региона проголосовать по поправкам
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров обратился к жителям региона и попросил их проголосовать по поправкам в Конституцию РФ. РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T12:15
голосование по поправкам в конституцию
дмитрий азаров
самарская область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/7e4/1/1e/1564081709_0:226:2851:1830_1400x0_80_0_0_0f3487435462307050c1e93b69575e48.jpg
https://ria.ru/20200626/1573496763.html
1
самарская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/7e4/1/1e/1564081709_0:226:2851:1830_1400x0_80_0_0_0f3487435462307050c1e93b69575e48.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/1/1e/1564081709_206:0:2646:1830_1400x0_80_0_0_614399aa8984307a72c120c3291975b9.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/7e4/1/1e/1564081709_511:0:2341:1830_1400x0_80_0_0_bb2143307e0f1f1ac99b4f4d9129c80b.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дмитрий азаров, самарская область, общество

Самарский губернатор попросил жителей региона проголосовать по поправкам

12:15 26.06.2020
654
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкГубернатор Самарской области Дмитрий Азаров
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Архивное фото
САМАРА, 26 июн - РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров обратился к жителям региона и попросил их проголосовать по поправкам в Конституцию РФ.
"Прошу вас выбрать время в любой день, прийти и проголосовать… Сделать это можно как на участке для голосования, так и дома. Каждый, кто чувствует себя частью великого народа, в эти дни должен исполнить свой гражданский долг", - сказал Азаров в видеообращении, распространенном пресс-службой правительства региона.
Губернатор напомнил, что с момента принятия действующей редакции конституции прошло почти 30 лет, за эти годы "изменилась страна, изменился весь мир". "В обновленной конституции принцип верховенства российских законов главный. Мы все осознали, что наш культурный код основан на патриотизме, вере и вековой дружбе народов. И это должно быть закреплено в основном законе", - отметил Азаров.
Глава региона также подчеркнул, что в сложный период борьбы с коронавирусом была в разы усилена социальная поддержка жителей страны. "Новые меры поддержки продолжают приниматься благодаря принципиальной позиции президента страны, благодаря тому, что наше государство социальное. И в обновленной конституции эти принципы наполняются новым содержанием, обретают конкретику, понятную каждому. В ней гарантируется, что размер оплаты труда не может быть ниже прожиточного минимума, гарантируется индексация пенсий и социальных выплат", - сказал Азаров.
Он добавил, что в новой редакции конституции предлагается также закрепить положение о защите исторической правды и почитании памяти защитников Отечества. По словам Азарова, поправки призваны "защитить страну и от амбиций безответственных политиков, и от навязываемых извне стандартов, от попрания исторической правды, от повторения ошибок и беззакония 90-х". "Нам всем нужна сильная и процветающая Россия… Мы сильная страна только тогда, когда мы вместе. Вот почему так важно участие в голосовании каждого из нас", - сказал глава региона.
Сотрудник полиции с собакой во время голосования по внесению поправок в Конституцию РФ на избирательном участке в аэропорту Санкт-Петербурга Пулково
09:34Голосование по поправкам в Конституцию
Главы четырех регионов ДФО проголосовали по поправкам в Конституцию
710048
Обсудить 1
Голосование по поправкам в КонституциюДмитрий АзаровСамарская областьОбщество
Рекомендуем
Конституционный суд
КС обязал изменить норму о выезде ребенка за границу с одним из родителей
Место разлива дизельного топлива из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском
В МЧС рассказали об обработке загрязненного грунта после ЧП в Норильске
Заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин
Эксперт оценил заявления Порошенко о Крыме
Люди у здания Мещанского суда в Москве, где будет оглашен приговор по делу Седьмой студии
Рома Зверь, Оксимирон, Варнава и Быков пришли поддержать Серебренникова
Медицинские работники выходят из лаборатории в Джакарте, Индонезия
Число случаев COVID-19 в Индонезии превысило 51 тысячу
Президент РФ Владимир Путин
Главы еще пяти регионов ПФО проголосовали по поправкам к Конституции
Санта-Фе-де-Богота
МВД Колумбии закрыло штаб-квартиру в Боготе из-за COVID-19
Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ в городах России
МЧС проводит специальную обработку избирательных участков в регионах
Медицинский работник принимает участие в голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ на избирательном участке в Приморском краевом перинатальном центре (ГБУЗ ПКПЦ) во Владивостоке
В России началось голосование по поправкам в Конституцию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко поручил чиновникам "зацепиться на рынках"
Машины на дороге в Москве
В Москве почти на 60 процентов снизилась концентрация загрязнений
Полиция
В Ленинградской области продавщица похитила 500 тысяч рублей у ветерана
Брошюра с текстом Конституции РФ
Почти 160 тысяч военных проголосуют по поправкам по месту службы
В информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
ЦИК сообщил о DDoS-атаке на свой сайт
Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова
Кузнецова рассказала о снижении детской наркозависимости в России
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
23:01Москалькова попросила главу ЦИК помочь Вышинскому проголосовать онлайн
22:57В Москве умерли еще двадцать пациентов с коронавирусом
22:51Минтруд не поддержал идею выплат на детей 16 и 17 лет, сообщила Кузнецова
22:45Опубликованы действующие ограничения по въезду в зарубежные страны
22:43В Сети раскрыли личность "русского агента" с протестов в США
22:40Эстония введет обязательный карантин для туристов из Люксембурга
22:38Ростуризм надеется, что справки о COVID-19 для санаториев скоро отменят
22:35В Киевской области ограничили проведение массовых мероприятий
22:30В Мехико 29 июня начнут снимать ограничения по коронавирусу
22:29В Петербурге столкнулись "Нива" и маршрутка, есть пострадавшие
22:22Мэрия Минска объяснила проблему с качеством воды в городе
22:06Вышинского удивил ответ ЮНЕСКО на запрос по притеснению Sputnik Эстония
22:02В Сербии объявили режим стихийного бедствия из-за наводнений
21:56L'Oreal уберет из описания своей косметики слова "белая" и "светлая"
21:52Ученый: атеизм стал фактически официальной идеологией современной Европы
21:44В России проведут эксперимент по внедрению цифровой образовательной среды
21:38В Ростове-на-Дону авиапассажира сняли с рейса из-за отказа надеть маску
21:27В ОАЭ более двух тысяч человек вылечили от COVID-19 стволовыми клетками
21:20МГИК не зафиксировал серьезных нарушений во второй день голосования
21:17Су-30 подняли для перехвата самолетов-разведчиков США над Черным морем
Лента новостейМолния