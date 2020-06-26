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Владелец кожевенной мастерской рассказал о работе во время пандемии
Коронавирус заставил многих из нас покинуть рабочие места и начать трудиться дома. Так произошло и с Максимом Исмаиловым - только он перевез домой не ноутбук и... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T12:09
полет нормальный. истории предпринимателей
коронавирус в россии
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экономика
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полет нормальный. истории предпринимателей, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, экономика

Владелец кожевенной мастерской рассказал о работе во время пандемии

12:09 26.06.2020
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© Фото из личного архива Максима ИсмаиловаМаксим Исмаилов
Максим Исмаилов
© Фото из личного архива Максима Исмаилова
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Коронавирус заставил многих из нас покинуть рабочие места и начать трудиться дома. Так произошло и с Максимом Исмаиловым - только он перевез домой не ноутбук и чашку, а кожевенную мастерскую.
В рамках специального проекта РИА Новости и сайта стопкоронавирус.рф "Полет нормальный. Истории предпринимателей" Исмаилов рассказал о том, как закрылась и вновь открылась его мастерская, как он собирал себе новое рабочее место, и как в кризис могут помочь лосиные рога.
По-английски профессию Максима называют leather craftsman, приблизительный перевод на современный русский - кожаных дел мастер. В древности их называли мошенниками: от слова "мошна" - кожаный кошелек на завязках.
© Фото из личного архива Максима ИсмаиловаСредневековые ботинки, сделанные Максимом Исмаиловым
Средневековые ботинки, сделанные Максимом Исмаиловым
© Фото из личного архива Максима Исмаилова
Средневековые ботинки, сделанные Максимом Исмаиловым

В ногу со временем

Максим и его коллега Илья занимаются пошивом изделий из кожи, но это не те вещи, которые мы привыкли видеть в обычных магазинах. Их основные клиенты - это любители исторической реконструкции, которые воссоздают давно минувшие эпохи. Чаще всего реконструкторы заказывают у них одежду, обувь и средневековые аксессуары.
Казалось бы, сегмент очень узкий, но труд ремесленников пользовался большим спросом. Так, например, мастера в течение нескольких лет шили кожаные вещи для участников фестиваля "Времена и эпохи". Но в этом году, по понятным причинам, фестиваль перенесли, и умельцы лишились крупного заказа.
© Фото из личного архива Максима ИсмаиловаИгральные кости и кожаные стаканы для них
Игральные кости и кожаные стаканы для них
© Фото из личного архива Максима Исмаилова
Игральные кости и кожаные стаканы для них
К сожалению, этот случай не стал единственным. Из-за пандемии совсем перестали поступать заказы и от реконструкторов из других стран. А после введения режима самоизоляции в Москве мастерскую и вовсе пришлось закрыть.
Максим вместе с женой-дизайнером собрали часть инструментов из мастерской и переехали на подмосковную дачу.
"Это было, конечно, интересно. Довольно сложно было перевезти материалы, инструменты, коврики и другое оборудование. … Верстак мне пришлось собирать уже на даче. Если это было возможно, какие-то заказы старались выполнять на даче, чтобы всё это не закрылось окончательно", - описывает весь процесс Максим.
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Опыт пандемии

Работу на дому в целом наладить получилось, возникла лишь одна сложность - перебои с поставками кожи. Проблема была даже не в отсутствии доставки, а в том, что перед выбором и покупкой кожу нельзя было потрогать - а ее плотность, оттенок и текстура очень важны, когда ты выполняешь определенный заказ.
Здесь помог большой опыт коллеги Максима и, как ни странно, небольшой объем заказов. У мастеров накопился запас материала, который они и расходовали на карантине.
Максим занимается не только кожей - порой делает изделия из кости, занимается резьбой. Во время пандемии дополнительные умения очень пригодились, стали поступать заказы на детали к настольным играм, и на его рабочем месте родились кожаное поле для игры, специальные кожаные стаканчики и игральные кости из лосиного рога.
В целом Максим признается, что пандемия обошлась с ним легче, чем со многими другими предпринимателями. Его бизнес не остановился даже после закрытия мастерской, заказы, хоть и в меньшем объеме, но все же регулярно поступали. На дому они выполнялись дольше и сложнее, но главное - работа продолжалась.
С отменой самоизоляции в Москве жизнь постепенно стала возвращаться в привычное русло, но Максим предпочитает соблюдать меры предосторожности. Начал возвращаться спрос из-за рубежа, мастерская открылась, там он бывает два-три раза в неделю, чтобы не проводить слишком много времени в общественном транспорте. Многое всё еще делается из дома.
"Конечно, накопилось много "хвостов" по заказам. Но люди на самом деле все понимающие, дедлайны сдвинулись, и все нормально к этому отнеслись. Сейчас начинаем "хвосты" закрывать. В будущее смотрим позитивно, в средние века мир переживал и чуму, и холеру, так что и мы коронавирус переживем", - улыбается он.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Полет нормальный. Истории предпринимателейКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Экономика
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