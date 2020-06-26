Вирусолог объяснил новый всплеск коронавируса в Европе

По мнению Альтшейна, в большинстве стран уровень заболеваемости так и не снизился до нуля, но считать увеличение числа заболевших с 200-300 до 400 второй волной нельзя.

"Может быть, у них есть небольшой прирост числа случаев, но это не говорит о второй волне. Просто ослабили противоэпидемические мероприятия, и начало вылезать увеличенное количество. Так что говорить о второй волне пока не приходится", — считает вирусолог.