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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200626/1573506615.html
Вирусолог объяснил новый всплеск коронавируса в Европе
Увеличение числа заболевших коронавирусом в Европе — лишь следствие ослабления противоэпидемических мер, но это нельзя считать второй волной заболевания, заявил РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T12:45
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ханс клюге
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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ханс клюге, анатолий альтштейн, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, европа, общество

Вирусолог объяснил новый всплеск коронавируса в Европе

12:05 26.06.2020 (обновлено: 12:45 26.06.2020)
31275
© Depositphotos / ralwelКоронавирус
Коронавирус
© Depositphotos / ralwel
Коронавирус. Архивное фото
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Увеличение числа заболевших коронавирусом в Европе — лишь следствие ослабления противоэпидемических мер, но это нельзя считать второй волной заболевания, заявил РИА Новости доктор медицинских наук, вирусолог, профессор Анатолий Альтштейн.
Так он прокомментировал слова директора Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханса Клюге, который заявил, что всплеск случаев заражения COVID-19 может вновь поставить под угрозу систему здравоохранения некоторых стран.
По мнению Альтшейна, в большинстве стран уровень заболеваемости так и не снизился до нуля, но считать увеличение числа заболевших с 200-300 до 400 второй волной нельзя.
"Может быть, у них есть небольшой прирост числа случаев, но это не говорит о второй волне. Просто ослабили противоэпидемические мероприятия, и начало вылезать увеличенное количество. Так что говорить о второй волне пока не приходится", — считает вирусолог.
По последним данным ВОЗ, в мире насчитывается почти 9,3 миллиона заразившихся коронавирусом, 479 тысяч из них умерли.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаХанс КлюгеАнатолий АльтштейнКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗЕвропаОбщество
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