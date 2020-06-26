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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200626/1573506419.html
Чернышенко показал, как проголосовал онлайн по поправкам в Конституцию
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко показал, как принял участие в онлайн-голосовании по поправкам в Конституцию. РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T13:00
голосование по поправкам в конституцию
дмитрий чернышенко
москва
нижегородская область
общество
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москва
нижегородская область
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Чернышенко на своем примере показал, как голосовать по поправкам онлайн
Чернышенко на своем примере показал, как голосовать по поправкам онлайн
2020-06-26T12:03
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дмитрий чернышенко, москва, нижегородская область, общество

Чернышенко показал, как проголосовал онлайн по поправкам в Конституцию

12:03 26.06.2020 (обновлено: 13:00 26.06.2020)
714
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко показал, как принял участие в онлайн-голосовании по поправкам в Конституцию.
Вице-премьер использовал для электронного голосования свой смартфон, прошел регистрацию через портал Госуслуг, получил электронный бюллетень и отдал свой голос, вся процедура заняла несколько минут.

"Технология уникальная и безопасная. Используются распределенные регистры, блокчейн для полной неизменности результатов", - рассказал Чернышенко в эфире телеканала "Россия 1".

"Все, кто зарегистрировался для голосования онлайн, не теряйте эту возможность. Проголосовать можно будет быстро, удобно и, самое главное, безопасно", - добавил он.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ началось по всей стране 25 июня, оно продлится до 1 июля. Онлайн-голосование, в котором смогут принять участие только жители Москвы и Нижегородской области, проходит с 25 по 30 июня.
Голосование по поправкам в Конституцию. День второй
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Владимир Жириновский опустил бюллетень на участке 2714 в одной из московских школ. На голосование лидер ЛДПР принес экземпляр Конституции с собственными пометками.

Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ
1 из 13

Владимир Жириновский опустил бюллетень на участке 2714 в одной из московских школ. На голосование лидер ЛДПР принес экземпляр Конституции с собственными пометками.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Всего в Москве работает более 3,6 тысячи избирательных участков.

Жители на избирательном участке в Москве, где проходит голосование по вопросу принятия поправок в Конституцию РФ
2 из 13

Всего в Москве работает более 3,6 тысячи избирательных участков.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Кроме того, столица выступает одним из двух пилотных регионов, где проходит электронное голосование.

Голосование по вопросу принятия поправок в Конституцию РФ на избирательном участке в Москве
3 из 13

Кроме того, столица выступает одним из двух пилотных регионов, где проходит электронное голосование.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

По данным оперативного штаба, жители пилотных регионов активно голосуют онлайн.

Избирательный участок в Москве, где проходит голосование по вопросу принятия поправок в Конституцию РФ
4 из 13

По данным оперативного штаба, жители пилотных регионов активно голосуют онлайн.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

К 10:20 по московскому времени явка на электронное голосование превысила 50 процентов.

Женщина во время голосования по вопросу принятия поправок в Конституцию РФ на избирательном участке в Москве
5 из 13

К 10:20 по московскому времени явка на электронное голосование превысила 50 процентов.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Дистанционное электронное голосование проходит с 25 июня по 30 июня.

Мужчина во время голосования по вопросу принятия поправок в Конституцию РФ на избирательном участке в Москве
6 из 13

Дистанционное электронное голосование проходит с 25 июня по 30 июня.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Экземпляр Основного закона в руках лидера ЛДПР Владимира Жириновского.

Брошюра с текстом Конституции РФ в руках лидера ЛДПР Владимира Жириновского во время голосования по вопросу принятия поправок в Конституцию РФ
7 из 13

Экземпляр Основного закона в руках лидера ЛДПР Владимира Жириновского.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Голосование по вопросу принятия поправок в Конституцию на избирательном участке в Москве.

Женщина во время голосования по вопросу принятия поправок в Конституцию РФ на избирательном участке в Москве
8 из 13

Голосование по вопросу принятия поправок в Конституцию на избирательном участке в Москве.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

Екатеринбург — один из тех городов, где организовали мобильные избирательные пункты.

Мобильный избирательный пункт во дворе жилого дома в Екатеринбурге, где проходит голосование по вопросу принятия поправок в Конституцию РФ
9 из 13

Екатеринбург — один из тех городов, где организовали мобильные избирательные пункты.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

Чтобы проголосовать, не нужно уходить далеко от дома.

Женщина во время голосования по вопросу принятия поправок в Конституцию РФ на мобильном избирательном пункте во дворе жилого дома в Екатеринбурге
10 из 13

Чтобы проголосовать, не нужно уходить далеко от дома.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

Мобильный избирательный пункт во дворе жилого дома в Екатеринбурге.

Мобильный избирательный пункт во дворе жилого дома в Екатеринбурге, где проходит голосование по вопросу принятия поправок в Конституцию РФ
11 из 13

Мобильный избирательный пункт во дворе жилого дома в Екатеринбурге.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

Голосование организовано с соблюдением санитарных норм.

Мобильный избирательный пункт во дворе жилого дома в Екатеринбурге, где проходит голосование по вопросу принятия поправок в Конституцию РФ
12 из 13

Голосование организовано с соблюдением санитарных норм.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

А Казани проголосовать по поправкам можно, пока едешь на работу.

Мужчина принимает участие в голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ в Казани
13 из 13

А Казани проголосовать по поправкам можно, пока едешь на работу.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
1 из 13

Владимир Жириновский опустил бюллетень на участке 2714 в одной из московских школ. На голосование лидер ЛДПР принес экземпляр Конституции с собственными пометками.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
2 из 13

Всего в Москве работает более 3,6 тысячи избирательных участков.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
3 из 13

Кроме того, столица выступает одним из двух пилотных регионов, где проходит электронное голосование.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
4 из 13

По данным оперативного штаба, жители пилотных регионов активно голосуют онлайн.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
5 из 13

К 10:20 по московскому времени явка на электронное голосование превысила 50 процентов.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
6 из 13

Дистанционное электронное голосование проходит с 25 июня по 30 июня.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
7 из 13

Экземпляр Основного закона в руках лидера ЛДПР Владимира Жириновского.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
8 из 13

Голосование по вопросу принятия поправок в Конституцию на избирательном участке в Москве.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
9 из 13

Екатеринбург — один из тех городов, где организовали мобильные избирательные пункты.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
10 из 13

Чтобы проголосовать, не нужно уходить далеко от дома.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
11 из 13

Мобильный избирательный пункт во дворе жилого дома в Екатеринбурге.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
12 из 13

Голосование организовано с соблюдением санитарных норм.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
13 из 13

А Казани проголосовать по поправкам можно, пока едешь на работу.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
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Голосование по поправкам в КонституциюДмитрий ЧернышенкоМоскваНижегородская областьОбщество
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