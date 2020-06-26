Чернышенко показал, как проголосовал онлайн по поправкам в Конституцию

Вице-премьер использовал для электронного голосования свой смартфон, прошел регистрацию через портал Госуслуг, получил электронный бюллетень и отдал свой голос, вся процедура заняла несколько минут.

"Технология уникальная и безопасная. Используются распределенные регистры, блокчейн для полной неизменности результатов", - рассказал Чернышенко в эфире телеканала " Россия 1 ".

"Все, кто зарегистрировался для голосования онлайн, не теряйте эту возможность. Проголосовать можно будет быстро, удобно и, самое главное, безопасно", - добавил он.