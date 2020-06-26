МЧС проводит специальную обработку избирательных участков в регионах

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Специальные подразделения МЧС в преддверии общероссийского голосования по поправкам к Конституции РФ проводят дезинфекцию избирательных участков во всех регионах страны, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе министерства.
"В преддверии общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ подразделения МЧС России проводят дезинфекцию избирательных участков", - говорится в сообщении.
В частности, специалисты специализированной пожарно-спасательной части Камчатки уже обработали более 20 избирательных участков. Особое внимание при дезинфекции помещений уделяется поверхностям общего пользования: дверным ручкам и лестничные перилам.
"Средство, которое применяется для санобработки, не токсично и абсолютно безопасно для людей, в том числе и для маленьких детей. В работах по дезинфекции используется специальная техника и снаряжение", - отмечается в сообщении.
Голосование по поправкам в Конституцию РФ началось по всей стране 25 июня и продлится до 1 июля.