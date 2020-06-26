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Голосование по поправкам в Конституцию
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МЧС проводит специальную обработку избирательных участков в регионах
Специальные подразделения МЧС в преддверии общероссийского голосования по поправкам к Конституции РФ проводят дезинфекцию избирательных участков во всех... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T12:00
голосование по поправкам в конституцию
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество

МЧС проводит специальную обработку избирательных участков в регионах

12:00 26.06.2020
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкГолосование по внесению поправок в Конституцию РФ в городах России
Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ в городах России
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ в городах России. Архивное фото
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Специальные подразделения МЧС в преддверии общероссийского голосования по поправкам к Конституции РФ проводят дезинфекцию избирательных участков во всех регионах страны, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе министерства.
"В преддверии общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ подразделения МЧС России проводят дезинфекцию избирательных участков", - говорится в сообщении.
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Азаров: голосование по поправкам выстроено с заботой о здоровье людей
В частности, специалисты специализированной пожарно-спасательной части Камчатки уже обработали более 20 избирательных участков. Особое внимание при дезинфекции помещений уделяется поверхностям общего пользования: дверным ручкам и лестничные перилам.
"Средство, которое применяется для санобработки, не токсично и абсолютно безопасно для людей, в том числе и для маленьких детей. В работах по дезинфекции используется специальная техника и снаряжение", - отмечается в сообщении.
Голосование по поправкам в Конституцию РФ началось по всей стране 25 июня и продлится до 1 июля.
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