МЧС проводит специальную обработку избирательных участков в регионах

Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ в городах России. Архивное фото

Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ в городах России

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Специальные подразделения Специальные подразделения МЧС в преддверии общероссийского голосования по поправкам к Конституции РФ проводят дезинфекцию избирательных участков во всех регионах страны, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе министерства.

"В преддверии общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ подразделения МЧС России проводят дезинфекцию избирательных участков", - говорится в сообщении.

В частности, специалисты специализированной пожарно-спасательной части Камчатки уже обработали более 20 избирательных участков. Особое внимание при дезинфекции помещений уделяется поверхностям общего пользования: дверным ручкам и лестничные перилам.

"Средство, которое применяется для санобработки, не токсично и абсолютно безопасно для людей, в том числе и для маленьких детей. В работах по дезинфекции используется специальная техника и снаряжение", - отмечается в сообщении.