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В России от различных инфекций привиты 96% детей
Прививки в РФ от различных инфекций делают 96% детей, это один из самых высоких показателей иммунизации в мире, заявил министр здравоохранения России Михаил... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T11:58
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