В Ростовской области число излечившихся от коронавируса достигло 5082

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 июн - РИА Новости. Более половины заразившихся Более половины заразившихся коронавирусом жителей Ростовской области уже выздоровели, сообщает правительство региона.

"За последние сутки число подтвержденных инфицированных коронавирусом увеличилось в Ростовской области на 121 и на утро 26 июня достигло 9195... За весь период в области выздоровели уже 5082 заболевших", - говорится в сообщении.

Лечение в стационарах на сегодняшний день получают 707 пациентов, из которых 31 находится в тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ.

За последние сутки скончались пять человек с коронавирусом – трое мужчин и две женщины от 65 до 83 лет. У них были заболевания почек, сердечно-сосудистой, эндокринной систем, туберкулез. За весь период жертвами COVID-19 в области стали 105 человек.