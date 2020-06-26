https://ria.ru/20200626/1573505999.html
В Кабардино-Балкарии умер пятидесятый пациент с коронавирусом
Общее число умерших пациентов с коронавирусом в Кабардино-Балкарии выросло до 50, за сутки скончался еще один человек, сообщает региональный оперативный штаб. РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T11:55
2020-06-26T11:55
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
кабардино-балкарская республика (кбр)
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, кабардино-балкарская республика (кбр)
НАЛЬЧИК, 26 июн - РИА Новости.
Общее число умерших пациентов с коронавирусом в Кабардино-Балкарии
выросло до 50, за сутки скончался еще один человек, сообщает региональный оперативный штаб.
Ранее сообщалось, что в КБР скончались 49 пациентов с коронавирусом, в том числе одна медсестра.
"За сутки скончался один человек – женщина 1964 года рождения, жительница селения Кенделен Эльбрусского района", - говорится в сообщении.
По информации штаба, за сутки в регионе выявлено 65 новых случаев COVID-19, общее число заболевших составило 4791. Выздоровели за сутки 92 человека, всего выздоровевших в регионе - 3037.
В госпиталях находятся 1354 человека, из которых 60 – в реанимациях. Кроме того, амбулаторно лечится 1572 человека. Дома под медицинским наблюдением находятся 1509 человек, имевших контакты с зараженными людьми.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.