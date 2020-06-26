В Кабардино-Балкарии умер пятидесятый пациент с коронавирусом

Врачи и пациент с COVID-19 в палате центральной клинической больницы "РЖД-Медицина" в Москве

НАЛЬЧИК, 26 июн - РИА Новости. Общее число умерших пациентов с коронавирусом в Общее число умерших пациентов с коронавирусом в Кабардино-Балкарии выросло до 50, за сутки скончался еще один человек, сообщает региональный оперативный штаб.

Ранее сообщалось, что в КБР скончались 49 пациентов с коронавирусом, в том числе одна медсестра.

"За сутки скончался один человек – женщина 1964 года рождения, жительница селения Кенделен Эльбрусского района", - говорится в сообщении.

По информации штаба, за сутки в регионе выявлено 65 новых случаев COVID-19, общее число заболевших составило 4791. Выздоровели за сутки 92 человека, всего выздоровевших в регионе - 3037.

В госпиталях находятся 1354 человека, из которых 60 – в реанимациях. Кроме того, амбулаторно лечится 1572 человека. Дома под медицинским наблюдением находятся 1509 человек, имевших контакты с зараженными людьми.