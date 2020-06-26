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Пять вертолетных площадок ввели в эксплуатацию в Подмосковье
Пять вертолетных площадок для оказания медицинской помощи ввели в эксплуатацию на территории Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T12:02
2020-06-26T12:01
новости подмосковья
алексей гержик
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
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алексей гержик, московская область (подмосковье)
МОСКВА, 26 июн – РИА Новости
. Пять вертолетных площадок для оказания медицинской помощи ввели в эксплуатацию на территории Московской области
, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.
Вертолетные площадки введены в эксплуатацию на территории травмоцентров первого уровня в Клину, Мытищах, Подольске и Люберцах. Работы по ремонту и строительству вертолетных площадок проводят в рамках национального проекта "Здравоохранение" совместно с министерством здравоохранения Московской области.
"В рамках ремонтного сезона силами ГБУ "Мосавтодор" отремонтированы вертолетные площадки на территории областных травмоцентров в Клину, Люберцах и Мытищах. На объектах заменили покрытие и нанесли разметку, они эксплуатируются днём. В Подольске построили две вертолётные площадки. Они также готовы принимать авиабригады в дневное время", - приводятся слова главы ведомства Алексея Гержика.
Он добавил, что после обустройства площадок сигнальными огнями будет возможна их эксплуатация в круглосуточном режиме.