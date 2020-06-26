Пять вертолетных площадок ввели в эксплуатацию в Подмосковье

Вертолетная площадка для оказания медицинской помощи введенная в эксплуатацию на территории Московской области

МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Пять вертолетных площадок для оказания медицинской помощи ввели в эксплуатацию на территории . Пять вертолетных площадок для оказания медицинской помощи ввели в эксплуатацию на территории Московской области , говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

Вертолетные площадки введены в эксплуатацию на территории травмоцентров первого уровня в Клину, Мытищах, Подольске и Люберцах. Работы по ремонту и строительству вертолетных площадок проводят в рамках национального проекта "Здравоохранение" совместно с министерством здравоохранения Московской области.

"В рамках ремонтного сезона силами ГБУ "Мосавтодор" отремонтированы вертолетные площадки на территории областных травмоцентров в Клину, Люберцах и Мытищах. На объектах заменили покрытие и нанесли разметку, они эксплуатируются днём. В Подольске построили две вертолётные площадки. Они также готовы принимать авиабригады в дневное время", - приводятся слова главы ведомства Алексея Гержика.