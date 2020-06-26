Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200626/1573505894.html
В Ингушетии рассказали о состоянии заразившихся коронавирусом
Девятнадцать пациентов с коронавирусом в Ингушетии находятся в реанимации, два из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ), сообщает... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T11:53
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
республика ингушетия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569237510_0:0:2960:1664_1400x0_80_0_0_0191f5ce4844bbc75701f56dae3722d9.jpg
республика ингушетия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569237510_0:0:2960:1664_1400x0_80_0_0_0191f5ce4844bbc75701f56dae3722d9.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569237510_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_19999236507e68d9566599261ffcf0f9.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569237510_220:0:2268:2048_1400x0_80_0_0_9fea7ae1b502e1339ec5c75b0daf5d60.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, республика ингушетия

В Ингушетии рассказали о состоянии заразившихся коронавирусом

11:53 26.06.2020
54
© РИА Новости / Илья ПиталевВрач скорой помощи
Врач скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Врач скорой помощи. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 26 июн – РИА Новости. Девятнадцать пациентов с коронавирусом в Ингушетии находятся в реанимации, два из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ), сообщает региональный оперативный штаб.
"Всего госпитализировано 229 человек, в том числе с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19 – 96, из них 19 пациентов находятся в тяжелом состоянии в реанимации, включая двух человек, подключенных к аппаратам ИВЛ", - говорится в сообщении.
По данным штаба, за сутки в республике выявлено 30 новых случаев коронавируса, всего COVID-19 в регионе диагностировали у 2946 человек. Выздоровели 2449 человек.
За весь период пандемии в регионе скончались 67 человек с коронавирусом, в том числе муфтий республики.
Снято наблюдение по истечении 14 дней при отсутствии какой-либо симптоматики с 6914 человек, остаются под наблюдением 389 человек, в том числе 160 – в условиях самоизоляции на дому.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
19 марта, 14:44Распространение нового коронавируса
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
000000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоРеспублика Ингушетия
Рекомендуем
Врач скорой помощи
В Ингушетии рассказали о новых случаях коронавируса
Портфель чиновника
Глава минфина Ингушетии ушла в отставку, проработав 2,5 месяца
Тест на коронавирус
На судне в Хабаровском крае выявили очаг коронавируса
Машина скорой помощи
В Красноярском крае число жертв коронавируса достигло 107
Медик в машине скорой помощи
В Ингушетии рассказали о ситуации с COVID-19
Врачи и пациент с COVID-19 в палате центральной клинической больницы РЖД-Медицина в Москве
В Кабардино-Балкарии умер пятидесятый пациент с коронавирусом
Тула
В Тульской области число жертв коронавируса выросло до 93
Машина скорой помощи в Польше
В Польше число излечившихся от коронавируса превысило 19 тысяч
Калининград
В Калининградской области рассказали о новых случаях коронавируса
Вакцина от коронавируса
ВОЗ назвала компании, лидирующие в разработке вакцин от коронавируса
Коронавирус
Вирусолог объяснил новый всплеск коронавируса в Европе
Санта-Фе-де-Богота
МВД Колумбии закрыло штаб-квартиру в Боготе из-за COVID-19
Лондон
В Великобритании число жертв коронавируса за сутки составило 186
Медик выходит из машины скорой помощи
В Подмосковье вылечили более 30 тысяч пациентов с коронавирусом
Врач держит в руках маску для искусственной вентиляции легких
Цех по производству медоборудования открылся в Подмосковье
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
23:01Москалькова попросила главу ЦИК помочь Вышинскому проголосовать онлайн
22:57В Москве умерли еще двадцать пациентов с коронавирусом
22:51Минтруд не поддержал идею выплат на детей 16 и 17 лет, сообщила Кузнецова
22:45Опубликованы действующие ограничения по въезду в зарубежные страны
22:43В Сети раскрыли личность "русского агента" с протестов в США
22:40Эстония введет обязательный карантин для туристов из Люксембурга
22:38Ростуризм надеется, что справки о COVID-19 для санаториев скоро отменят
22:35В Киевской области ограничили проведение массовых мероприятий
22:30В Мехико 29 июня начнут снимать ограничения по коронавирусу
22:29В Петербурге столкнулись "Нива" и маршрутка, есть пострадавшие
22:22Мэрия Минска объяснила проблему с качеством воды в городе
22:06Вышинского удивил ответ ЮНЕСКО на запрос по притеснению Sputnik Эстония
22:02В Сербии объявили режим стихийного бедствия из-за наводнений
21:56L'Oreal уберет из описания своей косметики слова "белая" и "светлая"
21:52Ученый: атеизм стал фактически официальной идеологией современной Европы
21:44В России проведут эксперимент по внедрению цифровой образовательной среды
21:38В Ростове-на-Дону авиапассажира сняли с рейса из-за отказа надеть маску
21:27В ОАЭ более двух тысяч человек вылечили от COVID-19 стволовыми клетками
21:20МГИК не зафиксировал серьезных нарушений во второй день голосования
21:17Су-30 подняли для перехвата самолетов-разведчиков США над Черным морем
Лента новостейМолния