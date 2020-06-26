В Ингушетии рассказали о состоянии заразившихся коронавирусом

НАЛЬЧИК, 26 июн – РИА Новости. Девятнадцать пациентов с Девятнадцать пациентов с коронавирусом Ингушетии находятся в реанимации, два из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ), сообщает региональный оперативный штаб.

"Всего госпитализировано 229 человек, в том числе с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19 – 96, из них 19 пациентов находятся в тяжелом состоянии в реанимации, включая двух человек, подключенных к аппаратам ИВЛ", - говорится в сообщении.

По данным штаба, за сутки в республике выявлено 30 новых случаев коронавируса, всего COVID-19 в регионе диагностировали у 2946 человек. Выздоровели 2449 человек.

За весь период пандемии в регионе скончались 67 человек с коронавирусом, в том числе муфтий республики.

Снято наблюдение по истечении 14 дней при отсутствии какой-либо симптоматики с 6914 человек, остаются под наблюдением 389 человек, в том числе 160 – в условиях самоизоляции на дому.