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Лукашенко заявил, что был прав, не продав "Беларуськалий"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что рад принятому ранее решению не продавать производителя калийных удобрений "Беларуськалий". РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T12:29
солигорск
беларуськалий
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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Батька знает, что делает. И люди ему верят.
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помню как он утер "российский" олигархат не продав 6 предприятий Белоруссии. Хотел тогда ,Мельниченко заграбастать активчик
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солигорск
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353
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
солигорск, беларуськалий, александр лукашенко, белоруссия, в мире

Лукашенко заявил, что был прав, не продав "Беларуськалий"

11:52 26.06.2020 (обновлено: 12:29 26.06.2020)
26073
© РИА Новости / Егор Еремов / Перейти в фотобанкБеларусь калий
Беларусь калий
© РИА Новости / Егор Еремов
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Беларусь калий. Архивное фото
МИНСК, 26 июн – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что рад принятому ранее решению не продавать производителя калийных удобрений "Беларуськалий".
В 2019 году Лукашенко заявлял, что "Беларуськалий" хотят купить и в России, и в Китае, и в Америке – везде… за 5 миллиардов долларов", но он не готов обсуждать вопрос о продаже этого предприятия дешевле 30 миллиардов долларов. Ранее президент также сообщал, что может быть продана лишь небольшая часть акций "Беларуськалия".
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"В свое время мне предлагали продать его. Но я рад, что мы этого не сделали", - сказал глава государства в пятницу в Солигорске на встрече с активом Минской области. Его слова приводит официальный сайт президента Белоруссии.
По мнению президента, зачем продавать это предприятие, если оно функционирует нормально, выполняет все поставленные задачи? "Я государственник. Я не отношусь к людям, которые готовы на куски порезать и поделить", - подчеркнул белорусский лидер.
Аналогичный подход, отметил Лукашенко, и в отношении других крупных, известных в мире предприятий. Например, таких как БелАЗ. "Это огромное достижение и гордость страны - делать такую технику", - сказал он.
913923728
Обсудить 3
СолигорскБеларуськалийАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Батька знает, что делает. И люди ему верят.
26 июня, 12:16
Владимир Ф. Быченков
900008
помню как он утер "российский" олигархат не продав 6 предприятий Белоруссии. Хотел тогда ,Мельниченко заграбастать активчик
26 июня, 11:56
Josef Cibulka
1000001
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