На судне в Хабаровском крае выявили очаг коронавируса

ХАБАРОВСК, 26 июн – РИА Новости. Новый очаг COVID-19 выявлен на рыбопромысловом судне в Советской Гавани в Хабаровском крае, госпитализированы девять членов экипажа, сообщает правительство региона.
"Новый очаг зафиксирован на рыбопромысловом судне в Советской Гавани. В рейсе заболел один человек, теперь там выявлено девять инфицированных. Общая численность экипажа - 21 человек. Эти девять уже госпитализированы в больницы, остальные 12 членов экипажа остаются на судне, там введен карантин", - приводятся в сообщении слова руководителя территориального управления Роспотребнадзора Татьяны Зайцевой.
Она сообщила, что судно принадлежит хабаровской компании. Санитарные врачи проводят эпидрасследование. Выясняется, проходил ли экипаж судна обсервацию.
По словам Зайцевой, всего в крае с начала пандемии заболели 3,8 тысячи человек, выздоровели более 2 тысяч пациентов или 53,3%. Прирост заболеваемости в сутки в крае составляет 1,9%, в России - 1,2%, а в ДФО – 2,1%.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.