На судне в Хабаровском крае выявили очаг коронавируса

По словам Зайцевой, всего в крае с начала пандемии заболели 3,8 тысячи человек, выздоровели более 2 тысяч пациентов или 53,3%. Прирост заболеваемости в сутки в крае составляет 1,9%, в России - 1,2%, а в ДФО – 2,1%.