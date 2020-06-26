https://ria.ru/20200626/1573505513.html
Росздравнадзор сообщил о росте нарушений в здравоохранении в 2019 году
Руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова заявила, что в 2019 году нарушений в сфере здравоохранения было на 20% больше, чем в 2018. РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T11:49
2020-06-26T11:49
алла самойлова
россия
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
общество
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https://ria.ru/20200623/1573377943.html
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алла самойлова, россия, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), общество