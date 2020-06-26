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Росздравнадзор сообщил о росте нарушений в здравоохранении в 2019 году
Руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова заявила, что в 2019 году нарушений в сфере здравоохранения было на 20% больше, чем в 2018. РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T11:49
алла самойлова
россия
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
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60
алла самойлова, россия, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), общество

Росздравнадзор сообщил о росте нарушений в здравоохранении в 2019 году

11:49 26.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач
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© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова заявила, что в 2019 году нарушений в сфере здравоохранения было на 20% больше, чем в 2018.
"В отчетном году было выявлено свыше 137 тысяч правонарушений, то на 20% больше, чем в 2018 году", — заявила она на заседании коллегии Минздрава.
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Самойлова уточнила, что в отношении одного юридического лица одновременно выявлялось свыше семи правонарушений, организации были оштрафованы на общую сумму свыше 257 миллионов рублей.
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Алла СамойловаРоссияФедеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)Общество
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