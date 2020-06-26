Исследование показало мнение россиян о причине беспорядков в США

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Более 50% россиян не считают расовую дискриминацию и расизм основными причинами массовых беспорядков в Более 50% россиян не считают расовую дискриминацию и расизм основными причинами массовых беспорядков в США , об этом свидетельствуют результаты опроса фонда "Общественное мнение" (ФОМ).

С конца мая во многих крупных американских городах проходят протесты и беспорядки после гибели афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицией. Один из полицейских, который на протяжении нескольких минут наваливался коленом на шею Флойда, обвинен в убийстве, трое других - в пособничестве убийству.

Респондентам предложили выбрать, какая позиция им ближе: первая - главной причиной массовых беспорядков в США является расизм, расовая дискриминация, или же вторая - основные причины в ином. Так, 53% опрошенных заявили, что придерживаются скорее второй позиции. Мнение о том, что причиной стал расизм, высказали лишь 29%, а 17% затруднились ответить.

Согласно опросу, больше всего уверенных в том, что афроамериканцы редко подвергаются дискриминации, было в возрастных группах от 18 до 30 лет и от 31 до 45 - более половины (58%). Среди россиян от 46 до 60 лет такое мнение разделяют 37%, и всего 31% в группе россиян старше 60 лет.

По данным исследования, среди тех, что видит причину беспорядков в чем-то ином, больше всего опрошенных предполагают, что играют роль политические причины, предвыборная борьба (8%), а также недовольство людей властями или же плохая работа властей (7%). Прозвучали также такие варианты как "безработица, социальное неравенство, плохое материальное положение", "вседозволенность, безнаказанность, особенности характера и поведения американцев".

По данным опроса, 43% респондентов считают, что американская полиция действует одинаково по отношению как к белым, так и к афроамериканцам, противоположной точки зрения придерживаются 37%, они уверены, что полицейские особо жестко относятся к афроамериканцам. При этом, 35% опрошенных отметили, что полиция в США реагирует на действия протестующих как надо, 29% назвали реакцию слишком жесткой, а 12% - слишком мягкой.