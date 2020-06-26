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Лукашенко обвинил москвичей в росте цен на жилье в Минске
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что россияне активно покупают жилую недвижимость в республике, считая ее спокойной, тихой страной, где "можно... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T14:41
солигорск
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белоруссия
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353
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солигорск, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире

Лукашенко обвинил москвичей в росте цен на жилье в Минске

11:47 26.06.2020 (обновлено: 14:41 26.06.2020)
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкЗдания на привокзальной площади в Минске
Здания на привокзальной площади в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
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Здания на привокзальной площади в Минске. Архивное фото
МИНСК, 26 июн – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что россияне активно покупают жилую недвижимость в республике, считая ее спокойной, тихой страной, где "можно жить не только им, но и их детям", поэтому цены на квартиры в Минске растут.
Как передает агентство Sputnik Беларусь, в пятницу во время рабочей поездки в Солигорск Лукашенко отметил, что "за рубежом, в частности россияне, уже поняли, что Беларусь- это спокойная, тихая страна, где можно жить не только им, но и их детям".
"Почему у нас дорогие квартиры в Минске… Москвичи ринулись просто в Беларусь. Они деньги не считают, когда покупают в Минске и других городах квартиры", - отметил президент.
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Он рассказал, что очень много жилья строится для "очередников" - нуждающихся в улучшении жилищных условий. "Суть в том, чтобы своим дать квартиры. А уже все остальное - элитное жилье… Пожалуйста, пусть приезжают москвичи", - сказал Лукашенко. Средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке жилья в Минске составляет около 1,4 тысячи долларов в эквиваленте, в новостройках - около 1,3 тысячи долларов.
Вместе с тем самих белорусов глава государства ориентирует на приобретение и развитие загородных участков. "Я хочу, чтобы у каждого белоруса был клочок земли", - подчеркнул Лукашенко.
Он призвал, чтобы каждый воспользовался хоть малейшей возможностью приобрести участок земли, даже если в данный момент нет средств построить там дом. Глава государства уверен, что в перспективе это будет правильное решение, будет, куда выехать с семьей и отдохнуть за городом.
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