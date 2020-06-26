Лукашенко обвинил москвичей в росте цен на жилье в Минске

МИНСК, 26 июн – РИА Новости. Президент Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что россияне активно покупают жилую недвижимость в республике, считая ее спокойной, тихой страной, где "можно жить не только им, но и их детям", поэтому цены на квартиры в Минске растут.

Как передает агентство Sputnik Беларусь , в пятницу во время рабочей поездки в Солигорск Лукашенко отметил, что "за рубежом, в частности россияне, уже поняли, что Беларусь- это спокойная, тихая страна, где можно жить не только им, но и их детям".

"Почему у нас дорогие квартиры в Минске… Москвичи ринулись просто в Беларусь. Они деньги не считают, когда покупают в Минске и других городах квартиры", - отметил президент.

Он рассказал, что очень много жилья строится для "очередников" - нуждающихся в улучшении жилищных условий. "Суть в том, чтобы своим дать квартиры. А уже все остальное - элитное жилье… Пожалуйста, пусть приезжают москвичи", - сказал Лукашенко. Средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке жилья в Минске составляет около 1,4 тысячи долларов в эквиваленте, в новостройках - около 1,3 тысячи долларов.

Вместе с тем самих белорусов глава государства ориентирует на приобретение и развитие загородных участков. "Я хочу, чтобы у каждого белоруса был клочок земли", - подчеркнул Лукашенко.