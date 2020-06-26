В Красноярском крае число жертв коронавируса достигло 107

По данным властей на 26 июня, с начала пандемии зарегистрирован 8331 лабораторно подтвержденный случай COVID-19 на 54 территориях края, в том числе за последние сутки зарегистрировано 149 случаев. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составил 289,9. Темп прироста за сутки – 1,8%. Выздоровел 3401 человек (93 за сутки). Темп прироста за сутки – 2%.