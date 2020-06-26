В Подмосковье отметили рост числа автомобилей на дорогах

"На дорогах Московской области в период с 22 по 25 июня зафиксировано более 9,6 миллиона автомобилей, что на 12% больше, чем в начале июня. По сравнению с аналогичным периодом в апреле во время режима самоизоляции число транспорта выросло ровно в два раза, а в сравнении с началом мая — на 25%", - говорится в сообщении.