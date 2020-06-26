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В Подмосковье отметили рост числа автомобилей на дорогах
Число транспортных средств на дорогах Московской области возросло на 12% по сравнению с началом июня, сообщает пресс-служба регионального минтранса. РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T11:43
красногорск
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красногорск, московская область (подмосковье), подольск, общество

В Подмосковье отметили рост числа автомобилей на дорогах

11:43 26.06.2020
88
© РИА Новости / Максим БлиновМосковская область
Московская область
© РИА Новости / Максим Блинов
Московская область. Архивное фото
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Число транспортных средств на дорогах Московской области возросло на 12% по сравнению с началом июня, сообщает пресс-служба регионального минтранса.
"На дорогах Московской области в период с 22 по 25 июня зафиксировано более 9,6 миллиона автомобилей, что на 12% больше, чем в начале июня. По сравнению с аналогичным периодом в апреле во время режима самоизоляции число транспорта выросло ровно в два раза, а в сравнении с началом мая — на 25%", - говорится в сообщении.
В пятницу утром затруднение движения было зафиксировано на проспекте Ленина в Подольске, Акуловской улице в Одинцово, на Волоколамском шоссе в районе съезда на МКАД в Красногорске и на других дорожных участках, отметили в пресс-службе.
Накануне в ведомстве сообщили, что пассажиропоток общественного транспорта Подмосковья увеличился на 8% за неделю, в четверг жители совершили 468 тысяч поездок.
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