В Подмосковье отметили рост числа автомобилей на дорогах

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Число транспортных средств на дорогах Московской области возросло на 12% по сравнению с началом июня, сообщает пресс-служба регионального минтранса.
"На дорогах Московской области в период с 22 по 25 июня зафиксировано более 9,6 миллиона автомобилей, что на 12% больше, чем в начале июня. По сравнению с аналогичным периодом в апреле во время режима самоизоляции число транспорта выросло ровно в два раза, а в сравнении с началом мая — на 25%", - говорится в сообщении.
В пятницу утром затруднение движения было зафиксировано на проспекте Ленина в Подольске, Акуловской улице в Одинцово, на Волоколамском шоссе в районе съезда на МКАД в Красногорске и на других дорожных участках, отметили в пресс-службе.
Накануне в ведомстве сообщили, что пассажиропоток общественного транспорта Подмосковья увеличился на 8% за неделю, в четверг жители совершили 468 тысяч поездок.