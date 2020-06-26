Эксперт рассказал о возможном ответе Германии по "Северному потоку — 2"

"Санкции против США, также как и против России или Ирана, могут быть сегодня реализованы только от имени всего ЕС. Германии крайне сложно принять санкции против США посредством национального законодательства. А в ЕС есть страны, например, такие как Польша, которые готовы стопроцентно занять позицию американцев", - заявил Рар.