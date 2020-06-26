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Эксперт рассказал о возможном ответе Германии по "Северному потоку — 2"
Ответные меры ФРГ на возможные санкции США против "Северного потока — 2" ограничены, речь может идти о поддержке собственных компаний, затронутых ограничениями, РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T11:43
россия
северный поток — 2
дональд трамп
еврокомиссия
евросоюз
александр рар
германия
сша
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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россия, северный поток — 2, дональд трамп, еврокомиссия, евросоюз, александр рар, германия, сша, в мире

Эксперт рассказал о возможном ответе Германии по "Северному потоку — 2"

11:43 26.06.2020
1707
© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в фотобанкРоссийское краново-монтажное трубоукладочное судно "Академик Черский"
Российское краново-монтажное трубоукладочное судно Академик Черский
© РИА Новости / Михаил Голенков
Перейти в фотобанк
Российское краново-монтажное трубоукладочное судно "Академик Черский". Архивное фото
БЕРЛИН, 26 июн - РИА Новости. Ответные меры ФРГ на возможные санкции США против "Северного потока — 2" ограничены, речь может идти о поддержке собственных компаний, затронутых ограничениями, но не о реальных контрсанкциях, решение о которых может быть принято только ЕС, заявил РИА Новости немецкий политолог Александр Рар.
Власти Германии готовят ответные меры, если Белый дом реализует свою угрозу допсанкций против газопровода "Северный поток 2", сообщило ранее агентство Блумберг со ссылкой на правительственные источники в Берлине. Во внутреннем документе немецкого минэкономики говорится, что новые санкции США могут затронуть значительное число европейских компаний и банков, а также правительственные организации. В ответ на это правительство Ангелы Меркель рассматривает план по скоординированным действиям Евросоюза, отмечает агентство.
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Германии Сергей Нечаев
09:18
Российский посол в Германии рассказал о ситуации с "Северным потоком — 2"
"Есть предположение, что (в Германии - ред.) будет задействован закон, ограничивающий действие экстерриториальных санкций. Он уже был задействован в ситуации с Ираном, когда правительство ФРГ, чтобы защитить свои компании, использовала этот закон. Формально говоря, он предусматривает наложение штрафов на компании, которые следуют экстерриториальным санкциям. Таким образом, компании получают защиту, ссылаясь на то, что обязаны ориентироваться на национальное законодательство Германии в данном вопросе", - пояснил эксперт.
По словам Рара, препятствие на пути реализации данного плана может возникнуть в связи с тем, что Польша недавно внесла в Еврокомиссию проект закона, согласно которому американские санкционные механизмы должны автоматически распространяться в ЕС. Это демонстрирует "абсолютный раскол европейцев в вопросе о сотрудничестве с США", добавил эксперт.
"Санкции против США, также как и против России или Ирана, могут быть сегодня реализованы только от имени всего ЕС. Германии крайне сложно принять санкции против США посредством национального законодательства. А в ЕС есть страны, например, такие как Польша, которые готовы стопроцентно занять позицию американцев", - заявил Рар.
"О содержании этого пакета мер будет ничего не известно до последнего, чтобы не будить спящую собаку. Открыто говорить об ответных мерах Берлин будет, если президент Дональд Трамп действительно запустит этот грубый санкционный механизм против немецких и европейских компаний. В настоящее время этот законопроект пока лежит в Белом доме, он не подписан", - добавил он.
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре ввели санкции против проекта, потребовав от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке прокладки газопровода. РФ неоднократно заявляла, что проект коммерческий и выгоден Европе.
Строительство газопровода в территориальных водах Германии
Вчера, 22:27
Германия готовит ответ на новые санкции США по "Северному потоку — 2"
9172211
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РоссияСеверный поток — 2Дональд ТрампЕврокомиссияЕвросоюзАлександр РарГерманияСШАВ мире
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