С 4 июля российские туристы смогут посетить Кабо-Верде без визы

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Соглашение о безвизовом режиме между Россией и Кабо-Верде вступит в силу с 4 июля текущего года, говорится в сообщении МИД РФ.

"Четвертого июля 2020 года вступает в силу соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Республики Кабо-Верде о взаимной отмене визовых требований, подписанное в Москве 30 апреля 2019 года", — отмечает министерство.

Уточняется, что в соответствии с соглашением россияне и граждане Республики Кабо-Верде, не планирующие осуществлять трудовую деятельность, учиться или проживать на территории другого государства, освобождаются от требований получения виз для въезда — пребывания, выезда или следования транзитом — на территорию другого государства. Срок каждого такого визита не может превышать 60 дней.