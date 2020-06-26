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Туризм
https://ria.ru/20200626/1573505070.html
С 4 июля российские туристы смогут посетить Кабо-Верде без визы
Соглашение о безвизовом режиме между Россией и Кабо-Верде вступит в силу с 4 июля текущего года, говорится в сообщении МИД РФ. РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T12:07
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новости - туризм
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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россия, туризм, новости - туризм, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), кабо-верде

С 4 июля российские туристы смогут посетить Кабо-Верде без визы

12:07 26.06.2020
762
© РИА Новости / Илья Тимин / Перейти в фотобанкМестные жители архипелага Кабо-Верде
Местные жители архипелага Кабо-Верде
© РИА Новости / Илья Тимин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Соглашение о безвизовом режиме между Россией и Кабо-Верде вступит в силу с 4 июля текущего года, говорится в сообщении МИД РФ.
"Четвертого июля 2020 года вступает в силу соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Республики Кабо-Верде о взаимной отмене визовых требований, подписанное в Москве 30 апреля 2019 года", — отмечает министерство.
Уточняется, что в соответствии с соглашением россияне и граждане Республики Кабо-Верде, не планирующие осуществлять трудовую деятельность, учиться или проживать на территории другого государства, освобождаются от требований получения виз для въезда — пребывания, выезда или следования транзитом — на территорию другого государства. Срок каждого такого визита не может превышать 60 дней.
"Суммарный срок разрешенного пребывания граждан России и Кабо-Верде на территории другого государства устанавливается в соответствии с законами и правилами государства каждой стороны", — добавили в МИД.
Местные жители архипелага Кабо-Верде
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