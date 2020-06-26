"Росатом" начал подготовку к строительству блоков АЭС большой мощности

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Госкорпорация " Госкорпорация " Росатом " начала подготовку к строительству 4 новых энергоблоков АЭС большой мощности в Ленинградской и Смоленской областях, соответствующий документ подписал генеральный директор Росатома Алексей Лихачев , сообщил департамент коммуникаций концерна " Росэнергоатом ".

Речь идет о строительстве двух блоков на Ленинградской АЭС-2 и двух блоков на Смоленской АЭС-2. Ранее они были включены в генеральную схему размещения объектов электроэнергетики до 2035 года, утвержденную правительством РФ.

Лихачев подписал решение "по итогам совещания об организации работ по сооружению блоков в Российской Федерации и назначении ответственных за реализацию инвестиционных проектов", отмечается в сообщении.

В качестве референтного (эталонного) для новых блоков Ленинградской АЭС принят проект ВВЭР-1200, аналогичный первой очереди строительства Ленинградской АЭС-2. На Смоленской АЭС будет применен проект ВВЭР-ТОИ, аналогичный сооружаемому на Курской АЭС-2. Застройщиком - техническим заказчиком обоих инвестиционных проектов выступит концерн "Росэнергоатом", генеральными проектировщиками - АО " Атомпроект " (для Ленинградской АЭС-2) и АО "Атомэнергопроект" (для Смоленской АЭС-2), главным конструктором реакторных установок - АО "ОКБ "Гидропресс", а научным руководителем в части ядерной и радиационной безопасности - Национальный исследовательский центр " Курчатовский институт ".

Ожидается, что новые энергоблоки придут на смену действующим сейчас на Ленинградской и Смоленской АЭС блокам с реакторами типа РБМК-1000, срок службы которых завершается в следующем десятилетии. По предварительным подсчетам, строительство сразу на двух площадках создаст до 15 тысяч новых рабочих мест, обеспечит регулярные налоговые поступления в региональные и местные бюджеты.

До конца текущего года на площадке сооружения новых энергоблоков №№ 3 и 4 с реакторами ВВЭР-1200 Ленинградской АЭС-2 будет подготовлен проект на выполнение подготовительных работ. На участке будущего строительства планируется сооружение временных бытовых строительных городков и промышленной базы. В 2020-2022 годах будут организованы общественные слушания материалов обоснования лицензии и оценки воздействия на окружающую среду энергоблоков №№ 3 и 4 для получения лицензии на сооружение энергоблоков. До 2022 года предстоит пройти экспертизу на основной проект сооружения.