"Росатом" начал подготовку к строительству блоков АЭС большой мощности

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Госкорпорация "Росатом" начала подготовку к строительству 4 новых энергоблоков АЭС большой мощности в Ленинградской и Смоленской областях, соответствующий документ подписал генеральный директор Росатома Алексей Лихачев, сообщил департамент коммуникаций концерна "Росэнергоатом".
Речь идет о строительстве двух блоков на Ленинградской АЭС-2 и двух блоков на Смоленской АЭС-2. Ранее они были включены в генеральную схему размещения объектов электроэнергетики до 2035 года, утвержденную правительством РФ.
Лихачев подписал решение "по итогам совещания об организации работ по сооружению блоков в Российской Федерации и назначении ответственных за реализацию инвестиционных проектов", отмечается в сообщении.
В качестве референтного (эталонного) для новых блоков Ленинградской АЭС принят проект ВВЭР-1200, аналогичный первой очереди строительства Ленинградской АЭС-2. На Смоленской АЭС будет применен проект ВВЭР-ТОИ, аналогичный сооружаемому на Курской АЭС-2. Застройщиком - техническим заказчиком обоих инвестиционных проектов выступит концерн "Росэнергоатом", генеральными проектировщиками - АО "Атомпроект" (для Ленинградской АЭС-2) и АО "Атомэнергопроект" (для Смоленской АЭС-2), главным конструктором реакторных установок - АО "ОКБ "Гидропресс", а научным руководителем в части ядерной и радиационной безопасности - Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт".
Ожидается, что новые энергоблоки придут на смену действующим сейчас на Ленинградской и Смоленской АЭС блокам с реакторами типа РБМК-1000, срок службы которых завершается в следующем десятилетии. По предварительным подсчетам, строительство сразу на двух площадках создаст до 15 тысяч новых рабочих мест, обеспечит регулярные налоговые поступления в региональные и местные бюджеты.
До конца текущего года на площадке сооружения новых энергоблоков №№ 3 и 4 с реакторами ВВЭР-1200 Ленинградской АЭС-2 будет подготовлен проект на выполнение подготовительных работ. На участке будущего строительства планируется сооружение временных бытовых строительных городков и промышленной базы. В 2020-2022 годах будут организованы общественные слушания материалов обоснования лицензии и оценки воздействия на окружающую среду энергоблоков №№ 3 и 4 для получения лицензии на сооружение энергоблоков. До 2022 года предстоит пройти экспертизу на основной проект сооружения.
Новые энергоблоки Смоленской АЭС-2 с реакторами ВВЭР-ТОИ общей мощностью 2510 мегаватт будут построены в 6 км от действующих энергоблоков станции. До конца 2020 года планируется разработать и утвердить план мероприятий по инвестиционному проекту "САЭС-2 энергоблоки № 1,2" и открыть финансирование для реализации мероприятий в соответствии с планом, отмечается в сообщении.