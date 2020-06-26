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"Росатом" начал подготовку к строительству блоков АЭС большой мощности
Госкорпорация "Росатом" начала подготовку к строительству 4 новых энергоблоков АЭС большой мощности в Ленинградской и Смоленской областях, соответствующий... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T11:41
атомпроект
ленинградская аэс
смоленская аэс
курчатовский институт
алексей лихачев
росэнергоатом
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
новости - ядерные технологии
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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атомпроект, ленинградская аэс, смоленская аэс, курчатовский институт, алексей лихачев, росэнергоатом, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", новости - ядерные технологии

"Росатом" начал подготовку к строительству блоков АЭС большой мощности

11:41 26.06.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСтенд компании "Росатом" на Петербургском международном экономическом форуме-2019
Стенд компании Росатом на Петербургском международном экономическом форуме-2019
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Госкорпорация "Росатом" начала подготовку к строительству 4 новых энергоблоков АЭС большой мощности в Ленинградской и Смоленской областях, соответствующий документ подписал генеральный директор Росатома Алексей Лихачев, сообщил департамент коммуникаций концерна "Росэнергоатом".
Речь идет о строительстве двух блоков на Ленинградской АЭС-2 и двух блоков на Смоленской АЭС-2. Ранее они были включены в генеральную схему размещения объектов электроэнергетики до 2035 года, утвержденную правительством РФ.
Лихачев подписал решение "по итогам совещания об организации работ по сооружению блоков в Российской Федерации и назначении ответственных за реализацию инвестиционных проектов", отмечается в сообщении.
В качестве референтного (эталонного) для новых блоков Ленинградской АЭС принят проект ВВЭР-1200, аналогичный первой очереди строительства Ленинградской АЭС-2. На Смоленской АЭС будет применен проект ВВЭР-ТОИ, аналогичный сооружаемому на Курской АЭС-2. Застройщиком - техническим заказчиком обоих инвестиционных проектов выступит концерн "Росэнергоатом", генеральными проектировщиками - АО "Атомпроект" (для Ленинградской АЭС-2) и АО "Атомэнергопроект" (для Смоленской АЭС-2), главным конструктором реакторных установок - АО "ОКБ "Гидропресс", а научным руководителем в части ядерной и радиационной безопасности - Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт".
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Ожидается, что новые энергоблоки придут на смену действующим сейчас на Ленинградской и Смоленской АЭС блокам с реакторами типа РБМК-1000, срок службы которых завершается в следующем десятилетии. По предварительным подсчетам, строительство сразу на двух площадках создаст до 15 тысяч новых рабочих мест, обеспечит регулярные налоговые поступления в региональные и местные бюджеты.
До конца текущего года на площадке сооружения новых энергоблоков №№ 3 и 4 с реакторами ВВЭР-1200 Ленинградской АЭС-2 будет подготовлен проект на выполнение подготовительных работ. На участке будущего строительства планируется сооружение временных бытовых строительных городков и промышленной базы. В 2020-2022 годах будут организованы общественные слушания материалов обоснования лицензии и оценки воздействия на окружающую среду энергоблоков №№ 3 и 4 для получения лицензии на сооружение энергоблоков. До 2022 года предстоит пройти экспертизу на основной проект сооружения.
Новые энергоблоки Смоленской АЭС-2 с реакторами ВВЭР-ТОИ общей мощностью 2510 мегаватт будут построены в 6 км от действующих энергоблоков станции. До конца 2020 года планируется разработать и утвердить план мероприятий по инвестиционному проекту "САЭС-2 энергоблоки № 1,2" и открыть финансирование для реализации мероприятий в соответствии с планом, отмечается в сообщении.
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АтомпроектЛенинградская АЭССмоленская АЭСКурчатовский институтАлексей ЛихачевРосэнергоатомГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Новости - Ядерные технологии
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