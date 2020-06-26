В Польше число излечившихся от коронавируса превысило 19 тысяч

ВАРШАВА, 26 июн – РИА Новости. Число выздоровевших от Число выздоровевших от коронавирусной инфекции Польше превысило 19 тысяч, говорится в сообщении министерства здравоохранения республики.

По данным официальной статистики, за минувшие сутки выздоровевшими от коронавируса признаны 564 человека, у которых ранее был диагностирован COVID-19. Общее количество выздоровевших составило 19 218.

В течение суток лабораторные исследования подтвердили наличие коронавируса у 285 человек. Общее число выявленных случаев коронавируса в Польше составило 33 395, 1428 человек из них скончались.

Первый пациент с коронавирусной инфекцией был выявлен в Польше 4 марта. Это мужчина, прибывший из Германии . Он полностью выздоровел и был выписан из госпиталя на третьей неделе лечения.

На данный момент в Польше в связи с коронавирусом госпитализированы 1933 человека, 77 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, 91 461 находятся на карантине.

По последним данным, в Польше с начала распространения коронавирусной инфекции проведено 1 424 843 теста на COVID-19, обследованы 1 278 454 человека.

С середины марта в Польше действует режим эпидемии в связи с распространением коронавирусной инфекции.