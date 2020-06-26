https://ria.ru/20200626/1573504995.html
В Польше число излечившихся от коронавируса превысило 19 тысяч
Число выздоровевших от коронавирусной инфекции в Польше превысило 19 тысяч, говорится в сообщении министерства здравоохранения республики. РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T11:40
2020-06-26T11:40
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
польша
германия
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, польша, германия, в мире
ВАРШАВА, 26 июн – РИА Новости.
Число выздоровевших от коронавирусной инфекции
в Польше
превысило 19 тысяч, говорится в сообщении министерства здравоохранения республики.
По данным официальной статистики, за минувшие сутки выздоровевшими от коронавируса признаны 564 человека, у которых ранее был диагностирован COVID-19. Общее количество выздоровевших составило 19 218.
В течение суток лабораторные исследования подтвердили наличие коронавируса у 285 человек. Общее число выявленных случаев коронавируса в Польше составило 33 395, 1428 человек из них скончались.
Первый пациент с коронавирусной инфекцией был выявлен в Польше 4 марта. Это мужчина, прибывший из Германии
. Он полностью выздоровел и был выписан из госпиталя на третьей неделе лечения.
На данный момент в Польше в связи с коронавирусом госпитализированы 1933 человека, 77 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, 91 461 находятся на карантине.
По последним данным, в Польше с начала распространения коронавирусной инфекции проведено 1 424 843 теста на COVID-19, обследованы 1 278 454 человека.
С середины марта в Польше действует режим эпидемии в связи с распространением коронавирусной инфекции.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.