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https://ria.ru/20200626/1573504933.html
В суде рассказали о действиях преступной группы Серебренникова
Мещанский суд Москвы пришел к выводу, что члены преступной группы во главе с режиссером Кириллом Серебренниковым стремились обогатиться за счет обмана... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T11:46
культура
алексей малобродский
москва
дело кирилла серебренникова
кирилл серебренников
происшествия
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А он и есть приступник! Украл 129 лямов и больше всех возмущаться 😂. На лесоповал его, кино снимать! 😂
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/1a/1573504597_0:0:3069:1727_1400x0_80_0_0_e2d22cee5bcf387e822ecd2758ca7a74.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
алексей малобродский, москва, дело кирилла серебренникова, кирилл серебренников, происшествия

В суде рассказали о действиях преступной группы Серебренникова

11:40 26.06.2020 (обновлено: 11:46 26.06.2020)
5461
© РИА Новости / Илья ПиталевРежиссер Кирилл Серебренников перед заседанием по делу "Седьмой студии" в Мещанском суде Москвы
Режиссер Кирилл Серебренников перед заседанием по делу Седьмой студии в Мещанском суде Москвы
© РИА Новости / Илья Питалев
Режиссер Кирилл Серебренников перед заседанием по делу "Седьмой студии" в Мещанском суде Москвы
МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Мещанский суд Москвы пришел к выводу, что члены преступной группы во главе с режиссером Кириллом Серебренниковым стремились обогатиться за счет обмана чиновников, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Серебренников, [Юрий] Итин, [Константин] Малобродский … совершили действия, направленные на личное обогащение, путем обмана сотрудников Минкультуры России в составе устойчивой группы, используя служебное положение", - объявила судья Олеся Менделеева.
Оглашение приговора продолжается.
Режиссер Кирилл Серебренников перед заседанием по делу Седьмой студии в Мещанском суде Москвы
11:37Культура
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91400014
Обсудить 4
КультураАлексей МалобродскийМоскваДело Кирилла СеребренниковаКирилл СеребренниковПроисшествия
Популярные комментарии
А он и есть приступник! Украл 129 лямов и больше всех возмущаться 😂. На лесоповал его, кино снимать! 😂
26 июня, 11:58
iivanovis70
1110003
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