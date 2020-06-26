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МВД зафиксировало рост производства синтетических наркотиков в России
Полиция зафиксировала увеличение производства синтетических наркотиков внутри России на фоне усиления контроля на международных маршрутах, сообщает пресс-служба РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T11:39
россия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), общество

МВД зафиксировало рост производства синтетических наркотиков в России

11:39 26.06.2020
275
© РИА Новости / Алексей СухоруковПолицейский
Полицейский
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Полицейский. Архивное фото
МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Полиция зафиксировала увеличение производства синтетических наркотиков внутри России на фоне усиления контроля на международных маршрутах, сообщает пресс-служба МВД РФ.
В пятницу министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев провел заседание Государственного антинаркотического комитета страны.
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"Усиление контроля за перемещением товаров и грузов на международных маршрутах привело к сокращению контрабандного ввоза на территорию РФ наркотиков, имеющих зарубежное происхождение. На этом фоне зафиксированы попытки расширения производства синтетических наркотиков внутри страны. В первом квартале органами внутренних дел ликвидировано почти 60 нарколабораторий, что на 44% больше, чем за аналогичный период прошлого года", - цитирует пресс-служба слова Колокольцева.
"Совместными усилиями федеральных органов, региональных антинаркотических комиссий в прошлом году удалось достичь определенной положительной динамики. Уровень преступности в сфере незаконного оборота наркотиков снизился почти на 9,5%, а число больных наркоманией – на 5%", - добавил он.
Отмечается, что легализация некоторыми странами так называемых легких наркотиков создает угрозу международным договорам, а главное – здоровью населения.
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РоссияМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Общество
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