МВД зафиксировало рост производства синтетических наркотиков в России

Медик раскрыл способ победить "пищевые наркотики" Как получить больше удовольствия от пищи? Почему людям, привыкшим к фастфуду, так трудно начать есть меньше? На эти вопросы в интервью радио Sputnik ответил доктор медицинских наук Василий Генералов.