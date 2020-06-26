Мосгоризбирком: аспиранта МГУ Мифтахова не принуждали голосовать в СИЗО

"Этот гражданин отказался от участия в голосовании, это его право, никто его ни к чему не принуждал. В целом, что касается голосования на участках в следственных изоляторах, там почти всегда бывают отказавшиеся от участия в голосовании и это лишний раз подтверждает, что людей там никто не заставляет, все участвуют в выборах или голосовании только по собственному желанию", - сказал Реут.