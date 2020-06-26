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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
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Мосгоризбирком: аспиранта МГУ Мифтахова не принуждали голосовать в СИЗО
Обвиняемый в хулиганстве аспирант МГУ Азат Мифтахов вчера отказался голосовать в "Бутырке" по поправкам в конституцию, никто его ни к чему не принуждал, заявили РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T11:37
голосование по поправкам в конституцию
азат мифтахов
мосгоризбирком
татьяна потяева
владислав мифтахов
единая россия
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происшествия
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азат мифтахов, мосгоризбирком, татьяна потяева, владислав мифтахов, единая россия, москва, происшествия

Мосгоризбирком: аспиранта МГУ Мифтахова не принуждали голосовать в СИЗО

11:37 26.06.2020
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© АГН "Москва" / Александр АвиловАспирант механико-математического факультета МГУ Азат Мифтахов в суде
Аспирант механико-математического факультета МГУ Азат Мифтахов в суде
© АГН "Москва" / Александр Авилов
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Обвиняемый в хулиганстве аспирант МГУ Азат Мифтахов вчера отказался голосовать в "Бутырке" по поправкам в конституцию, никто его ни к чему не принуждал, заявили РИА Новости зампред Мосгоризбиркома Дмитрий Реут и уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.
Накануне журнал DOXA сообщил со ссылкой на мать Мифтахова, что сотрудники СИЗО якобы пытались заставить его проголосовать по поправкам в конституцию и намекали на проблемы, если тот откажется.
"Этот гражданин отказался от участия в голосовании, это его право, никто его ни к чему не принуждал. В целом, что касается голосования на участках в следственных изоляторах, там почти всегда бывают отказавшиеся от участия в голосовании и это лишний раз подтверждает, что людей там никто не заставляет, все участвуют в выборах или голосовании только по собственному желанию", - сказал Реут.
В свою очередь Потяева сообщила, что вчера целый день в онлайн-режиме наблюдала за голосованием в "Бутырке"
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова
Вчера, 16:57Голосование по поправкам в Конституцию
Памфилова попросила всех VIP-чиновников голосовать в масках
"1300 человек, которые изъявили желание там голосовать, принимать участие в голосовании, два человека отказались, среди них Азат. Он действительно отказался. Я сейчас разговаривала с руководством СИЗО, и они сказали, что никто его не принуждает, и в статистике дали, что он отказался. Зачем его принуждать? Какая-то ложная информация", - заявила Потяева.
Она добавила, что после открытия доступа в СИЗО намерена приехать и поговорить с Мифтаховым лично.
По версии обвинения, Мифтахов причастен к событиям в подмосковных Химках, где в конце января 2018 года неизвестные разбили окно в офисе "Единой России" и бросили дымовую шашку. Его задержали в феврале 2019 года по подозрению в изготовлении взрывчатки, но в конечном итоге вменили только часть 2 статьи 213 (хулиганство группой лиц по предварительному сговору). Головинский суд Москвы приступил к рассмотрению дела по существу 25 марта.
Голосование по поправкам в Конституцию РФ началось по всей стране 25 июня и продлится до 1 июля.
Нарезка напечатанных бюллетеней к голосованию по поправкам в Конституцию РФ на ОАО Подольская фабрика офсетной печати
16 июня, 16:00Голосование по поправкам в Конституцию
Эпидемиолог посоветовал пожилым людям голосовать по поправкам онлайн
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Голосование по поправкам в КонституциюАзат МифтаховМосгоризбиркомТатьяна ПотяеваВладислав МифтаховЕдиная РоссияМоскваПроисшествия
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