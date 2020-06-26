Турция препятствует расследованию смерти россиян на отдыхе в 2019 году

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Турция препятствует российскому следствию в установлении причин гибели россиян, в том числе детей, на отдыхе летом 2019 года, заявила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Петренко напомнила, что в июле 2019 года 16-летняя жительница Красноярска была госпитализирована в частную клинику в Аланье, позднее после обследования ее перевезли в другую клинику, где она скончалась, предположительно, от перитонита. Кроме того, в августе 2019 года в отеле в Бодруме пострадала 12-летняя россиянка из Ленинградской области, ее рука застряла в трубе системы фильтрации бассейна, и она длительное время находился под водой. Ребенок был госпитализирован и скончался в больнице, несмотря на оказанную медпомощь.

Также в августе 2019 года в аквапарке в Аланье 19-летняя жительница Москвы по неустановленной причине впала в кому. Для оказания медицинской помощи россиянка была доставлена в госпиталь, а через неделю транспортирована в РФ, где скончалась, не приходя в сознание. В начале сентября 2019 года 5-летняя жительница Архангельской области в отеле в Аланье при неустановленных обстоятельствах оказалась в бассейне, где начала тонуть. После экстренной транспортировки в клинику девочка также скончалась.

Петренко подчеркнула, что российские следователи проделали исчерпывающую работу по уголовным делам: были допрошены свидетели и эксперты, проведены выемки предметов и документов, назначены и проведены возможные экспертизы.

"Для получения доказательств на территории Турецкой Республики на основании имеющихся международных договоров направлены запросы об оказании правовой помощи, однако истребуемые следствием данные и материалы, имеющие значение для принятия законных и обоснованных решений по уголовным делам, турецкой стороной так и не были представлены", - сказала официальный представитель СК РФ.