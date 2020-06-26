В Калининградской области рассказали о новых случаях коронавируса

"За последние сутки в области подтверждено 19 случаев коронавирусной инфекции. Среди заболевших - один ребёнок семи лет, выявлен при обследовании по контакту с заболевшей мамой. Среди новых случаев у 11 заболевших вирус выявлен при лабораторном обследовании на фоне клинических симптомов, у семерых из них диагностирована пневмония, у остальных заболевание протекает бессимптомно", - сказали в штабе.