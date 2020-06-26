В Калининградской области рассказали о новых случаях коронавируса

КАЛИНИНГРАД, 26 июн - РИА Новости. Среди 19 выявленных случаев коронавируса в Калининградской области есть семилетний ребенок, который заразился от заболевшей мамы, сообщили журналистам в региональном оперативном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией.
"За последние сутки в области подтверждено 19 случаев коронавирусной инфекции. Среди заболевших - один ребёнок семи лет, выявлен при обследовании по контакту с заболевшей мамой. Среди новых случаев у 11 заболевших вирус выявлен при лабораторном обследовании на фоне клинических симптомов, у семерых из них диагностирована пневмония, у остальных заболевание протекает бессимптомно", - сказали в штабе.
По информации оперштаба, всего на 26 июня на COVID-19 обследовано 84,3 тысячи человек. Выявлено 2392 случая заражения, из них 1370 человек выздоровели (14 выписаны из стационаров за последние сутки), умерли 38. Остаются под медицинским наблюдением 2460 человек, в том числе 57 в условиях обсерватора.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.