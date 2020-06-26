Поклонская прокомментировала слова Порошенко про Крым

Она подчеркнула, что с большим удовольствием поучаствует в допросе или "интервью" Порошенко.

"Зная, какой Порошенко трусливый, думаю, он скорее съест все свои конфеты, чем согласится в одной студии или в одном кабинете со мной вспомнить события 2013-2014 годов", - сказала депутат.