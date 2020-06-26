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Поклонская прокомментировала слова Порошенко про Крым
Зампред комитета Госдумы РФ по международным делам Наталья Поклонская, комментируя слова бывшего президента Украины Петра Порошенко про Крым, заявила, что у... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T11:33
наталья поклонская
петр порошенко
госдума рф
владимир путин
республика крым
севастополь
оон
украина
в мире
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республика крым
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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наталья поклонская, петр порошенко, госдума рф, владимир путин, республика крым, севастополь, оон, украина, в мире

Поклонская прокомментировала слова Порошенко про Крым

11:33 26.06.2020
1052
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкНаталья Поклонская
Наталья Поклонская
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Наталья Поклонская. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости. Зампред комитета Госдумы РФ по международным делам Наталья Поклонская, комментируя слова бывшего президента Украины Петра Порошенко про Крым, заявила, что у него есть шанс рассказать правду всему миру о своих деяниях против крымчан.
Ранее экс-президент Украины заявил, что у Киева теперь есть "уникальный шанс" укрепить солидарность международного сообщества и "вернуть" Крым, поскольку Россия якобы "не способна" обеспечить финансирование полуострова.
Экс-президент Украины Петр Порошенко
10:25
В Госдуме прокомментировали заявления Порошенко о Крыме
"У генерального прокурора Украины появился уникальный шанс посадить в тюрьму одного из главных предателей, обманщиков и убийцу украинского народа - Порошенко. Если он хочет поговорить про Крым, то пусть расскажет правду всему миру. О том, как он избавился от неугодных крымчан и заработал на гражданской войне"- сказала РИА Новости Поклонская.
Она подчеркнула, что с большим удовольствием поучаствует в допросе или "интервью" Порошенко.
"Зная, какой Порошенко трусливый, думаю, он скорее съест все свои конфеты, чем согласится в одной студии или в одном кабинете со мной вспомнить события 2013-2014 годов", - сказала депутат.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Сенатор Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ
08:50
Пушков прокомментировал слова Порошенко о "возвращении" Крыма
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Наталья ПоклонскаяПетр ПорошенкоГосдума РФВладимир ПутинРеспублика КрымСевастопольООНУкраинаВ мире
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