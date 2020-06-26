Поклонская прокомментировала слова Порошенко про Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости. Зампред комитета Госдумы РФ по международным делам Наталья Поклонская, комментируя слова бывшего президента Украины Петра Порошенко про Крым, заявила, что у него есть шанс рассказать правду всему миру о своих деяниях против крымчан.
Ранее экс-президент Украины заявил, что у Киева теперь есть "уникальный шанс" укрепить солидарность международного сообщества и "вернуть" Крым, поскольку Россия якобы "не способна" обеспечить финансирование полуострова.
"У генерального прокурора Украины появился уникальный шанс посадить в тюрьму одного из главных предателей, обманщиков и убийцу украинского народа - Порошенко. Если он хочет поговорить про Крым, то пусть расскажет правду всему миру. О том, как он избавился от неугодных крымчан и заработал на гражданской войне"- сказала РИА Новости Поклонская.
Она подчеркнула, что с большим удовольствием поучаствует в допросе или "интервью" Порошенко.
"Зная, какой Порошенко трусливый, думаю, он скорее съест все свои конфеты, чем согласится в одной студии или в одном кабинете со мной вспомнить события 2013-2014 годов", - сказала депутат.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".