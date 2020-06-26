https://ria.ru/20200626/1573504252.html
Минобрнауки хочет, чтобы онлайн-выпускной стал ежегодным праздником
Минобрнауки хочет, чтобы всероссийский онлайн-выпускной в будущем стал летним праздником студенчества, сообщил глава ведомства Валерий Фальков. РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T11:31
2020-06-26T11:32
навигатор абитуриента
валерий фальков
общество
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https://ria.ru/20200619/1573195309.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
навигатор абитуриента, валерий фальков, общество