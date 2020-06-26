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Минобрнауки хочет, чтобы онлайн-выпускной стал ежегодным праздником
Минобрнауки хочет, чтобы всероссийский онлайн-выпускной в будущем стал летним праздником студенчества, сообщил глава ведомства Валерий Фальков. РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T11:32
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Минобрнауки хочет, чтобы онлайн-выпускной стал ежегодным праздником

11:31 26.06.2020 (обновлено: 11:32 26.06.2020)
358
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкМинистр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. Архивное фото
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Минобрнауки хочет, чтобы всероссийский онлайн-выпускной в будущем стал летним праздником студенчества, сообщил глава ведомства Валерий Фальков.
Как отметил министр, это мероприятие не станет заменой традиционному выпускному и не является заменой в этом году, скорее дополнением.
"Тот выпускной, который состоится, мы его сейчас анонсируем, мы хотели бы, чтобы он стал ежегодным летним праздником студенчества", - заявил Фальков на пресс-конференции, посвященной всероссийскому онлайн-выпускному для студентов вузов.
Выпускницы во время празднования школьного выпускного в Чите
19 июня, 16:02
ВКонтакте проведет онлайн-выпускной
2000115
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Навигатор абитуриентаВалерий ФальковОбщество
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