https://ria.ru/20200626/1573504151.html
Не верю! Как используют клетки эмбрионов, фейк-Nirvana, эскимо оскорбляет
Правда ли, что в производстве косметики и вакцин используются клетки абортированных эмбрионов человека? Как звучит фейковая песня Nirvana, написанная нейросетью, и можно ли ее спутать с оригиналом? В России действительно проведут конкурс по копке могил? Неужели в США отказались от названия “эскимо”? А в Киеве на “Родину-мать” повесили флаг ЛГБТ?
2020-06-26T12:00
2020-06-26T12:00
не верю!
подкаст
nirvana
сша
киев
общество
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Не верю! Как используют клетки эмбрионов, фейк-Nirvana, эскимо оскорбляет
Правда ли, что в производстве косметики и вакцин используются клетки абортированных эмбрионов человека? Как звучит фейковая песня Nirvana, написанная нейросетью, и можно ли ее спутать с оригиналом? В России действительно проведут конкурс по копке могил? Неужели в США отказались от названия “эскимо”? А в Киеве на “Родину-мать” повесили флаг ЛГБТ?
сша
киев
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/1a/1573503935_3:0:638:357_1400x0_80_0_0_127bd4ec1c514dedbedad65f40caa64d.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
аудио, подкаст, nirvana, сша, киев, общество
Не верю! Как используют клетки эмбрионов, фейк-Nirvana, эскимо оскорбляет
Правда ли, что в производстве косметики и вакцин используются клетки абортированных эмбрионов человека? Как звучит фейковая песня Nirvana, написанная нейросетью, и можно ли ее спутать с оригиналом? В России действительно проведут конкурс по копке могил? Неужели в США отказались от названия “эскимо”? А в Киеве на “Родину-мать” повесили флаг ЛГБТ?
Подкаст "Не верю!" для тех, кто не любит, когда его обманывают. Каждую неделю вместе с экспертами анализируем странные и спорные новости, выясняем, стоит ли им верить, и ищем, кому выгодно запустить фейк и как они это сделали
01:40
Фейковая Nirvana. Могут ли песни, написанные нейросетью, стать самостоятельными хитами (мнение редактора telegram-канала “Тихое место”
Давида Чебанова)
07:05 “Шокирующее разоблачение”: клетки абортированных эмбрионов применяются в пищевой, косметической и фармацевтической индустриях”. Так ли это на самом деле ( обсуждаем с исследователем Медицинской школы Гарварда и МГУ Александром Тышковским и журналистом Naked Science Александром Березиным)
14:25 В США отказываются от слова “эскимо”. Версии и мифы вокруг его происхождения
17:30 “В России пройдут соревнования по скоростному копанию могил”. Фейк это или нет
19:58 “Купол храма Минобороны украсят фреской с изображением ядерной ракеты "Сатана". Почему в это многие поверили
21:40 В Киеве “повесили” флаг ЛГБТ на меч "Родины-матери": реальная акция или видеомонтаж
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Гости эпизода: Александр Тышковский, Александр Березин, Давид Чебанов
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