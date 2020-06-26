Не верю! Как используют клетки эмбрионов, фейк-Nirvana, эскимо оскорбляет

Правда ли, что в производстве косметики и вакцин используются клетки абортированных эмбрионов человека? Как звучит фейковая песня Nirvana, написанная нейросетью, и можно ли ее спутать с оригиналом? В России действительно проведут конкурс по копке могил? Неужели в США отказались от названия “эскимо”? А в Киеве на “Родину-мать” повесили флаг ЛГБТ?

Подкаст "Не верю!" для тех, кто не любит, когда его обманывают. Каждую неделю вместе с экспертами анализируем странные и спорные новости, выясняем, стоит ли им верить, и ищем, кому выгодно запустить фейк и как они это сделали

01:40 Фейковая Nirvana. Могут ли песни, написанные нейросетью, стать самостоятельными хитами (мнение редактора telegram-канала Фейковая Nirvana. Могут ли песни, написанные нейросетью, стать самостоятельными хитами (мнение редактора telegram-канала “Тихое место” Давида Чебанова)

07:05 “Шокирующее разоблачение”: клетки абортированных эмбрионов применяются в пищевой, косметической и фармацевтической индустриях”. Так ли это на самом деле ( обсуждаем с исследователем Медицинской школы Гарварда и МГУ Александром Тышковским и журналистом Naked Science Александром Березиным)

14:25 В США отказываются от слова “эскимо”. Версии и мифы вокруг его происхождения

17:30 “В России пройдут соревнования по скоростному копанию могил”. Фейк это или нет

19:58 “Купол храма Минобороны украсят фреской с изображением ядерной ракеты "Сатана". Почему в это многие поверили

21:40 В Киеве “повесили” флаг ЛГБТ на меч "Родины-матери": реальная акция или видеомонтаж

Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone —iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.

Как и где бесплатно подписаться на подкасты

Гости эпизода: Александр Тышковский, Александр Березин, Давид Чебанов

Монтаж Андрея Темнова

Помогите сделать подкасты РИА Новости ещё лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатлениях