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Не верю!
Подкаст "Не верю!" для тех, кто не любит, когда его обманывают. Каждую неделю вместе с экспертами анализируем странные и спорные новости, выясняем, стоит ли им верить, и ищем, кому выгодно запустить фейк и как они это сделали.
https://ria.ru/20200626/1573504151.html
Не верю! Как используют клетки эмбрионов, фейк-Nirvana, эскимо оскорбляет
Правда ли, что в производстве косметики и вакцин используются клетки абортированных эмбрионов человека? Как звучит фейковая песня Nirvana, написанная нейросетью, и можно ли ее спутать с оригиналом? В России действительно проведут конкурс по копке могил? Неужели в США отказались от названия “эскимо”? А в Киеве на “Родину-мать” повесили флаг ЛГБТ?
2020-06-26T12:00
не верю!
подкаст
nirvana
сша
киев
общество
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Не верю! Как используют клетки эмбрионов, фейк-Nirvana, эскимо оскорбляет
Правда ли, что в производстве косметики и вакцин используются клетки абортированных эмбрионов человека? Как звучит фейковая песня Nirvana, написанная нейросетью, и можно ли ее спутать с оригиналом? В России действительно проведут конкурс по копке могил? Неужели в США отказались от названия “эскимо”? А в Киеве на “Родину-мать” повесили флаг ЛГБТ?
сша
киев
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
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РИА Новости
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аудио, подкаст, nirvana, сша, киев, общество

Не верю! Как используют клетки эмбрионов, фейк-Nirvana, эскимо оскорбляет

12:00 26.06.2020
804
Не верю!
Не верю! Как используют клетки эмбрионов, фейк-Nirvana, эскимо оскорбляет
12:00
Правда ли, что в производстве косметики и вакцин используются клетки абортированных эмбрионов человека? Как звучит фейковая песня Nirvana, написанная нейросетью, и можно ли ее спутать с оригиналом? В России действительно проведут конкурс по копке могил? Неужели в США отказались от названия “эскимо”? А в Киеве на “Родину-мать” повесили флаг ЛГБТ?
Подкаст "Не верю!" для тех, кто не любит, когда его обманывают. Каждую неделю вместе с экспертами анализируем странные и спорные новости, выясняем, стоит ли им верить, и ищем, кому выгодно запустить фейк и как они это сделали
01:40 Фейковая Nirvana. Могут ли песни, написанные нейросетью, стать самостоятельными хитами (мнение редактора telegram-канала “Тихое место” Давида Чебанова)
07:05 “Шокирующее разоблачение”: клетки абортированных эмбрионов применяются в пищевой, косметической и фармацевтической индустриях”. Так ли это на самом деле ( обсуждаем с исследователем Медицинской школы Гарварда и МГУ Александром Тышковским и журналистом Naked Science Александром Березиным)
14:25 В США отказываются от слова “эскимо”. Версии и мифы вокруг его происхождения
17:30 “В России пройдут соревнования по скоростному копанию могил”. Фейк это или нет
19:58 “Купол храма Минобороны украсят фреской с изображением ядерной ракеты "Сатана". Почему в это многие поверили
21:40 В Киеве “повесили” флаг ЛГБТ на меч "Родины-матери": реальная акция или видеомонтаж
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Не верю!ПодкастNirvanaСШАКиевОбщество
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