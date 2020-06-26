https://ria.ru/20200626/1573504078.html
Space Adventures пока не подписала контракт с туристом по выходу в космос
Несколько туристов изъявили желание совершить выход в открытый космос, но контракт ни с одним из них ещё не подписан, заявил президент компании Space Adventures РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T11:30
2020-06-26T11:30
риа наука
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
ркк "энергия"
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, ркк "энергия"
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Несколько туристов изъявили желание совершить выход в открытый космос, но контракт ни с одним из них ещё не подписан, заявил президент компании Space Adventures Эрик Андерсон.
В четверг РКК
"Энергия" сообщила о подписании контракта с компанией Space Adventures на полёт двух туристов на "Союзе" на МКС
в 2023 году. Планируется, что один из туристов совершит первый в истории выход в открытый космос с борта станции вместе с российским космонавтом.
"Несколько кандидатов хотели бы получить возможность попытаться выйти в открытый космос, но никто не сделал этого", - сказал Андерсон в Twitter
, отвечая на вопрос подписчика, заключён ли уже контракт.
По его словам, интерес к этому есть, но это все ещё огромный вызов для того, чтобы организовать.
"Мы только в начале. Я бы предположил серьёзные намерения клиентов примерно к концу следующего года. Короче говоря, пока (контракта с туристом - ред.) нет", - добавил Андерсон.
В 2001-2009 годах на "Союзах" по контрактам с американской компанией Space Adventures на МКС были доставлены семь туристов, в том числе дважды - американец Чарльз Симони.