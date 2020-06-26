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https://ria.ru/20200626/1573504078.html
Space Adventures пока не подписала контракт с туристом по выходу в космос
Несколько туристов изъявили желание совершить выход в открытый космос, но контракт ни с одним из них ещё не подписан, заявил президент компании Space Adventures РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T11:30
риа наука
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
ркк "энергия"
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международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, ркк "энергия"

Space Adventures пока не подписала контракт с туристом по выходу в космос

11:30 26.06.2020
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© Фото : Роскосмос/Иван ВагнерМеждународная космическая станция
Международная космическая станция
© Фото : Роскосмос/Иван Вагнер
Международная космическая станция. Архивное фото
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Несколько туристов изъявили желание совершить выход в открытый космос, но контракт ни с одним из них ещё не подписан, заявил президент компании Space Adventures Эрик Андерсон.
В четверг РКК "Энергия" сообщила о подписании контракта с компанией Space Adventures на полёт двух туристов на "Союзе" на МКС в 2023 году. Планируется, что один из туристов совершит первый в истории выход в открытый космос с борта станции вместе с российским космонавтом.
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"Несколько кандидатов хотели бы получить возможность попытаться выйти в открытый космос, но никто не сделал этого", - сказал Андерсон в Twitter, отвечая на вопрос подписчика, заключён ли уже контракт.
По его словам, интерес к этому есть, но это все ещё огромный вызов для того, чтобы организовать.
"Мы только в начале. Я бы предположил серьёзные намерения клиентов примерно к концу следующего года. Короче говоря, пока (контракта с туристом - ред.) нет", - добавил Андерсон.
В 2001-2009 годах на "Союзах" по контрактам с американской компанией Space Adventures на МКС были доставлены семь туристов, в том числе дважды - американец Чарльз Симони.
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РИА НаукаМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаРКК "Энергия"
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