Space Adventures пока не подписала контракт с туристом по выходу в космос

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Несколько туристов изъявили желание совершить выход в открытый космос, но контракт ни с одним из них ещё не подписан, заявил президент компании Space Adventures Эрик Андерсон.

В четверг РКК "Энергия" сообщила о подписании контракта с компанией Space Adventures на полёт двух туристов на "Союзе" на МКС в 2023 году. Планируется, что один из туристов совершит первый в истории выход в открытый космос с борта станции вместе с российским космонавтом.

"Несколько кандидатов хотели бы получить возможность попытаться выйти в открытый космос, но никто не сделал этого", - сказал Андерсон в Twitter , отвечая на вопрос подписчика, заключён ли уже контракт.

По его словам, интерес к этому есть, но это все ещё огромный вызов для того, чтобы организовать.

"Мы только в начале. Я бы предположил серьёзные намерения клиентов примерно к концу следующего года. Короче говоря, пока (контракта с туристом - ред.) нет", - добавил Андерсон.